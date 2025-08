El ex Nacional Franco Fagúndez tuvo un cruce cara a cara con un compañero en "un momento de calentura" y pidió disculpas a los hinchas de Santos Laguna; mirá su mensaje y el video

El cruce de Franco Fagúndez y Kevin Balanta El cruce de Franco Fagúndez y Kevin Balanta

Con la victoria por 2-1 para Sounders y con el encuentro ya en los segundos finales, Balanta tocó la pelota hacia atrás en vez de buscar un pase profundo al área rival, según informó El Universal de México.

Al tocar la pelota hacia atrás, el juez del partido dio por finalizado el encuentro.

Embed Francisco Rodríguez, es el menos culpable, hoy Santos tiene jugadores que no les interesa sudar la camiseta vean a Balanta, canchereando en la central, tienen un hombre de más todo el equipo arriba y el sujeto se pone a pasear el balón. Fagundez mis respetos. Eliminados Santos pic.twitter.com/4ueNEy7U3h — Rolando Guardado (@rolandorgt95) August 4, 2025

La actitud de su compañeros habría generado la bronca de Fagúndez, quien corrió hacia el sector del colombiano para encararlo, a los que el defensa también reaccionó.

El mensaje de Franco Fagúndez

Tras lo ocurrido, Fagúndez se manifestó en sus redes este lunes para aclarar el episodio y pedir disculpas a los hinchas.

El pedido de disculpas de Franco Fagúndez tras el cruce con Kevin Balanta El pedido de disculpas de Franco Fagúndez tras el cruce con Kevin Balanta

“Hoy con más tranquilidad quería pedir disculpas a todo lo que representa @clubsantos sobre lo que ocurrió ayer finalizado el partido. Empezando por mis compañeros y CT, ya toda la gente que nos hace el aguante siempre”, señaló.

“Fue una reacción inapropiada de mi parte y me hago cargo de eso”, comentó. “Fue un momento de calentura y el que me conoce sabe bien que no soy eso que vieron ayer”.

“Hoy más que nunca tenemos que estar juntos y desde donde me toque trataré de aportar lo máximo para que @clubsantos esté donde merece estar”, agregó Fagúndez.