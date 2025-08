Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi debutará contra Academia en la Divisional D del fútbol uruguayo: mirá el fixture y el formato de competencia

El sorteo contó con la presencia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien destacó el desembarco de Deportivo LSM en la cuarta categoría del fútbol uruguayo detrás de la Primera, la Segunda División Profesional (que son profesionales) y la Divisional C.

"Cooper fue dos años seguidos campeón y luego logró luego el ascenso a Segunda donde después no logró mantenerse. Pero desde esta categoría llegó al profesionalismo y ese es el mensaje. Lito llegó a pelear en la C, Deutscher también pasó a la definición del campeonato de la C. Este campeonato es muy competitivo, arrastra gente, va mucha gente del fútbol a verla, lo que demuestra la importancia de la divisional", declaró Alonso.