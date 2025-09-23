La decisión de Nacional con el Colegio de Árbitros a la que recurre por primera vez en la presidencia de Ricardo Vairo y Flavio Perchman

La Directiva de Nacional decidió en la reunión de este lunes pedir una audiencia al Colegio de Árbitros luego de la actuación de los jueces en el partido del pasado sábado ante Liverpool, encuentro que estuvo a cargo de Esteban Ostojich.

Se trata de la primera vez en la actual presidencia de Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la que los tricolores acuden al Colegio de Árbitros .

Así lo confirmó el presidente albo Vairo, quien señaló que está en la línea del vice, Perchman, quien este lunes había manifestado que en lo que va de la temporada a Nacional no les ha ido bien cuando fue arbitrado por Ostojich .

Vairo asistirá a la reunión con los jueces junto a los directivos Alejandro Balbi, expresidente del club, y Raúl Giuria.

El titular tricolor señaló que en la audiencia buscarán hablar con los jueces, escuchar sus descargos y también ver las jugadas polémicas que dejó el partido.

20250920 Esteban Ostojich y Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (3) Esteban Ostojich y Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional cuestiona las jugadas con faltas de los futbolistas de Liverpool Martín Rea y Abel Hernández, a Nicolás Lodeiro y Julián Millán, respectivamente, las que entienden que fueron para tarjeta roja, lo que no se aplicó en la cancha.

Además, entienden que el VAR, que estuvo a cargo de Andrés Cunha, tuvo que haber llamado a Ostojich para que fuera a ver la jugada a la pantalla, y pedirán explicaciones sobre la no publicación de los audios de VAR.

Lo que dijo Flavio Perchman sobre los arbitrajes

Este lunes Flavio Perchman señaló los “errores” que tuvo el juez Esteban Ostojich en el partido Nacional vs Liverpool, por lo que los tricolores finalmente decidieron ir al Colegio de Árbitros.

En ese sentido, dijo que no tenía “ninguna duda” que las faltas de Martín Rea y Abel Hernández debieron ser expulsión y que si la de Emiliano Ancheta era para roja, sería “otro error” del juez.

“La de Rea no le veo tanta vehemencia, pero nunca quiere jugar la pelota y el lugar que pone la patada es totalmente de tarjeta roja. Y el codazo de Abel me pareció que era una roja clarísima”.

Sobre la jugada de Ancheta, finalmente dijo que le parecía “naranja” y no “una jugada de expulsión”.

“Lamentablemente, nosotros con Ostojich no hemos tenido suerte, creo que es un juez que arbitra de una manera en el exterior y de otra acá”, señaló.

Además, repasó que en el año el juez le hizo cinco partidos, dos de ellos que fueron ganados con “cierta facilidad” ante Progreso y Miramar Misiones.

20250706 Esteban Ostojich Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (7).jpeg Esteban Ostojich Foto: Leonardo Carreño

“Y después nos hizo los dos clásicos, el del Apertura en el Parque y el de la final del Intermedio, y ahora este de Liverpool. En los tres partidos importantes de verdad, nos condicionó totalmente”, indicó. “En el Parque, que yo le di como bueno un penal que no cobra de mano de Coelho, en un montón de jugadas chicas nos condiciono y nos cortó el partido”.

“En la final del Intermedio fue un escándalo, y como fuimos un poco menos que Peñarol mucha gente no hablo. Pero hubo 33 faltas en un partido que terminó 0-0 y que fue parejo. Hubo 33 fouls, 26 a favor de Peñarol y 7 a favor de Nacional, no existe esa relación en ninguna parte del mundo”, contó.

“Y ahora se suma lo de ayer”, dijo Perchman. “Lamentablemente es un juez que no tenemos suerte, por llamarlo de alguna manera simpática”.

El vice tricolor señaló que el viernes hablará con sus compañeros de directiva sobre los arbitrajes. “El tema Ostojich por este año con nosotros ya está pronto, ya hizo lo que tenía que hacer. A mí no me interesa que me arbitre más”, expresó.

Con respecto a las actuaciones de los jueces, dijo que “en líneas generales fue un buen año”, pero “el único inconveniente es Ostojich”. “Admitimos que puede haber errores de algún juez, el tema es cuando se da de manera consecutiva. Te estoy hablando de tres partido importantes que nos perjudicó”, dijo.

También recordó que dos de los tres partidos que perdió Nacional en el año los hizo Javier Feres

“He visto jueces que han evolucionado mucho: Gustavo Tejera y Burgos”, agregó.