La explicación de Marcelo Bielsa sobre su visión del fútbol ante los futuros entrenadores de España en la RFEF; ¿cuándo realizará una charla con técnicos uruguayos?

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , encabezó este martes el acto de apertura del Curso Académico 2025-2026 de la Real Federación Española de Fútbol que podés ver aquí:

El acto se desarrolló en la sala Luis Aragonés de la RFEF y el presidente Rafael Louzán Abal le entregó una camiseta de la selección española a Bielsa, antes de comenzar el acto.

El locutor le dio la bienvenida de esta forma: "Figura de importancia mundial. Maestro de generación y generaciones, de entrenadores y entrenadoras a lo largo y ancho del planeta. Dejamos su lugar para el acto de apertura del curso académico 2025-2026".

Bielsa se definió como admirador de la copia, habló de Guardiola y dijo que los sistemas tácticos son 11

Con la platea siguiendo atentamente su presentación, Bielsa comenzó con sus explicaciones.

"La historia reciente del fútbol invita a venir a escuchar más que a pretender se escuchado. Y lo digo con absoluta sinceridad porque se mire por donde se mire el fútbol español produjo un legítimo espíritu o inclinación a la imitación y a la copia. Yo soy un admirador de la copia. Mirar lo que está bien hecho y aprender a hacerlo es la base de la cultura. Más allá de que copiar tenga mala prensa"

Además, dedicó elogios a Pep Guardiola: "Ustedes poseen a Guardiola que es, desde mi punto de vista, el mejor entrenador del mundo desde que analizo el fútbol".

"Comienzo diciendo, para no ser acusado de plagio, todo lo que comento nada lo produje sino que lo observé, separé y sistematicé. Voy a hablarle sobre los sistemas tácticos, que es la forma de distribución en los campos de juego conformando las distintas líneas. Los sistemas tácticos en el fútbol son 11, ni más que 11 ni menos que 11. Dije 11 y descarto los momentos en donde la distribución y ubicación de los jugadores tiene que ver con el cierre de los partidos o jugar con uno o dos menos. Esos momentos de desesperación en los que para conseguir un resultado se ubican tres centroatacantes o para conservar un resultado se ubican ocho jugadores frente al área".

Luego comenzó a desarrollar cómo entiende el fútbol, por qué ataca con seis y defiende con tres futbolistas más uno, que se puede observar en el video en el inicio de este artículo.

¿Cuándo dictará Marcelo Bielsa una charla a los entrenadores uruguayos?

En una reunión que Bielsa mantuvo con la gremial de entrenadores (Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol -AUDEF-) la última semana, previo a su viaje a España, el argentino quedó a disposición para hacer una charla formal con técnicos uruguayos, según explicó a Referí uno de los integrantes de la comisión directiva que participó en la charla.

Conversaciones que inspiran, un recorrido por la historia de nuestros entrenadores y un cierre c (9) La visita de Marcelo Bielsa a Audef

El tema a abordar quedó abierto, aunque plantearon diferentes tópicos que pueden ser importantes que Bielsa pueda abordar frente a los entrenadores uruguayos.

"Es un entrenador de elite, y tenerlo en Uruguay y no aprovechar una charla de fútbol de él...", reflexionó luego uno de los que participó en la reunión.

En el encuentro, que duró tres horas y media, Bielsa recorrió la sede de la gremial, se detuvo frente a la galería de fotos de presidentes y, especialmente, a la de todos los entrenadores uruguayos que fueron campeones en el exterior. En ese momento apuntó: "¡Tuvieron entrenadores ganadores en Uruguay!".

Bielsa estuvo acompañado de Jorge Giordano, Director de selecciones de la AUF, y el vicepresidente de AUDEF, Manuel Keosseian le entregó una plaqueta como reconocimiento a la clasificación al Mundial y los entrenadores se pusieron a las órdenes del argentino.

No estuvo el presidente Ariel Longo debido a una situación familiar le impide participar de las actividades.