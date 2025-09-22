Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol ( Audef ) recibió días atrás al entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , quien asistió a la sede de la entidad y recibió una plaqueta en reconocimiento por ser el primer entrenador extranjero en clasificar al combinado celeste a un mundial.

El DT estuvo acompañado por el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano.

“AUDEF tuvo el honor de recibir a Marcelo Bielsa, Director Técnico de la Selección Mayor de Uruguay, y a Jorge Giordano, Director de Selecciones”, destacó la agrupación en sus redes sociales.

“Durante la visita compartimos un valioso intercambio con nuestro Directorio, entregamos una placa en reconocimiento por la histórica clasificación al Mundial 2026 y recorrimos juntos la sede de los entrenadores uruguayos”, agregaron.

Bielsa observó la galería de fotos con destacados entrenadores en la historia del fútbol uruguayo y también en la selección.

“Conversaciones que inspiran, un recorrido por la historia de nuestros entrenadores y un cierre con la tradicional foto grupal”, agregaron desde Audef.

Reconocimiento luego de las diferencias

“Una jornada que reafirma nuestro compromiso con el crecimiento del fútbol nacional y con todos los colegas entrenadores”, destacó Audef.

La visita de Marcelo Bielsa se da luego de que en su momento, cuando fue designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), hubiera cuestionamientos por la elección de un entrenador extranjero y no uno uruguayo.

En ese momento, en abril de 2023, el entonces presidente de Audef, Ariel Longo, señaló: “Como gremio es imposible que podamos echar leña al fuego en cuanto a que no venga cuando todos los entrenadores uruguayos son bienvenidos en todas partes del mundo. Cerca de 200 uruguayos han dirigido selecciones extranjeras”.

Pero también, sobre la designación, agregó: “En lo personal no me gusta para nada”. “Estoy seguro que si hacemos una compulsa en la generalidad no nos va a gustar porque el entrenador uruguayo se siente capacitado, deseoso y enamorado de la celeste, por lo que el sentimiento va a primar por encima de la cordura. No está el tema de Bielsa y su calidad en el juzgamiento. Pero la nacionalidad sí incide porque hay un abanico de entrenadores uruguayos importantes como para poder ser elegidos”, dijo a radio Sport 890.

En noviembre de 2024, Longo señaló que Audef había invitado en tres ocasiones al rosarino pero no había asistido. "Lo invitamos varias veces para conversar y no se hizo presente. Le queríamos dar la bienvenida y el deseo de que le vaya bien. No lo invitamos una vez, invitamos tres veces a Bielsa", subrayó el presidente de la agrupación, quien, según las fotos, no estuvo en la visita del seleccionador.

Luego, desde Audef también hubo cuestionamientos a la política de trabajo de Bielsa con contratos con tres meses de duración para sus funcionarios, con la posibilidad de ser no renovados al finalizar ese plazo.

Audef también había tenido diferencias con Jorge Giordano en 2020, cuando era gerente deportivo de Nacional y pasó a ser entrenador del equipo, una modalidad que la gremial no comparte pero que se mantiene en los clubes del fútbol uruguayo.