¡Voló el micrófono! La bronca del Pacha Espino por ser sustituido y lo que dijo el DT de Rayo Vallecano sobre la reacción del ex Nacional; mirá el video

El lateral izquierdo ex Nacional, que volvía a ser titular, pateó un micrófono y tuvo que ser contenido por compañeros; mirá el video

22 de septiembre 2025 - 8:11hs

La bronca del Pacha Espino por ser sustituido 

El entrenador de Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, se mostró comprensivo con el enfado del defensa uruguayo Alfonso 'Pacha' Espino, al ser sustituido en la segunda mitad del partido que empataron los rayistas contra Celta 1-1.

Al ser reemplazado, el lateral izquierdo ex Nacional, que volvía a ser titular, pateó un micrófono y tuvo que ser contenido por compañeros.

El técnico rayista, que sustituyó al 'Pacha' en el minuto 60 del partido, consideró comprensible su malestar y no lo observó como una falta de respeto hacia él.

"Uno, que ha jugado años de jugador, empatiza con las sustituciones. Cuando te sacan del campo hay un nivel de frustración importante y si como en el caso de 'Pacha' además estás jugando bien, todavía es doble porque no lo entiendes", dijo Íñigo Pérez.

"Dentro de las conductas que se pueden tener cuando hay una situación así, lo que ha sucedido hoy es entendible. Hay una línea roja en la que se pierde la educación y el respeto, pero no has sido el caso", argumentó el DT.

Iñigo Pérez consideró que su equipo hizo más para merecer la victoria que el Celta.

"Ha sido un partidazo, me ha encantado verlo. Ha estado muy bien. Los dos equipos han intentado incesantemente desnivelar el marcador. El punto me sabe a empate, no me deja satisfecho porque creo que hemos estado más cerca que ellos. Si alguien ha estado más cerca de ganar hemos sido nosotros, pero en cualquier acción lo podíamos haber perdido", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro jugador en el Estadio de Vallecas.

Elogió la forma en que su equipo reaccionó al gol de Borja Iglesias: "Si atacas más por ansiedad que por calidad, te pueden destrozar. Hemos sabido tener cierta paciencia para volver a ajustarnos y ser otra vez dominadores del encuentro".

El extremo franjirrojo Jorge de Frutos, autor del gol de su equipo, compartió el análisis del entrenador: "Creo que hemos podido ganar el partido. Nos vamos con un sabor amargo porque queríamos dar la victoria a nuestra afición".

Tras su debut en Vallecas después de hacerlo en la semana pasada ante el Osasuna en El Sadar, el delantero brasileño Alexandre Zurawski 'Alemao' se mostró satisfecho con su actuación y con las ocasiones que tuvo: "Estoy muy contento de estrenarme en casa, delante de nuestra gente con este ambientazo. Creo que merecimos más que el empate. Tenemos que seguir trabajando y las victorias llegarán".

Con base en EFE

