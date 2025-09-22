"Nos terminan haciendo un gol de mierda": la polémica declaración de Ángel Di María antes de que se cortara la nota que le hacían por TV; mirá el video

Ángel Di María , el campeón de América y del mundo con la selección argentina, quedó envuelto en una polémica en el fútbol argentino por una declaración y algo que ocurrió luego del empate de su equipo, Rosario Central, ante Talleres de Córdoba por 1-1.

Tras el partido, el ex Real Madrid y PSG fue entrevistado y lanzó la bronca por el resultado.

“Creo que merecimos más, ellos no venían bien, venían a buscar llevarse algo de acá”, dijo a ESPN.

ARGENTINA Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

El ranking que pone a Luis Suárez por encima de Mbappé, Lewandowski y Di María entre otros grandes cracks en los últimos 25 años

“Intentamos todo el tiempo querer ganar el partido. Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos, y nos terminan haciendo un gol de mierda que les termina dando el empate porque se meten atrás, después dicen que nos ayudan…”, agregó Di María.

En ese momento, cuando parecía que iba a seguir haciendo críticas, se cortó el audio y la nota, lo que ha llamado la atención en las redes sociales, donde manifestaron que el campeón del mundo fue cuidado por sus dichos.

Ángel Di María en Rosario Central Ángel Di María en Rosario Central @RosarioCentral

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central cosechó su sexto empate en ocho encuentros, y debió conformarse con un 1-1 frente a Talleres de Córdoba, con los tantos de Alejo Veliz (44) para el Canalla, y de Valentín Depietri (48) para la T, que terminó con diez por la expulsión del venezolano Miguel Navarro (73).