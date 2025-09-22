Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

"Nos terminan haciendo un gol de mierda": la polémica declaración de Ángel Di María antes de que se cortara la nota que le hacían por TV; mirá el video

Sus declaraciones y que se haya cortado el audio de la nota, llamó la atención en las redes sociales; mirá el video

22 de septiembre 2025 - 9:09hs

Ángel Di María y su polémica frase 

ESPN

Ángel Di María, el campeón de América y del mundo con la selección argentina, quedó envuelto en una polémica en el fútbol argentino por una declaración y algo que ocurrió luego del empate de su equipo, Rosario Central, ante Talleres de Córdoba por 1-1.

Tras el partido, el ex Real Madrid y PSG fue entrevistado y lanzó la bronca por el resultado.

“Creo que merecimos más, ellos no venían bien, venían a buscar llevarse algo de acá”, dijo a ESPN.

Ángel Di María en Rosario Central
Ángel Di María en Rosario Central

Ángel Di María en Rosario Central

el ranking que pone a luis suarez por encima de mbappe, lewandowski y di maria entre otros grandes cracks en los ultimos 25 anos

El ranking que pone a Luis Suárez por encima de Mbappé, Lewandowski y Di María entre otros grandes cracks en los últimos 25 años

Edinson Cavani y Ángel Di María
ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

“Intentamos todo el tiempo querer ganar el partido. Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos, y nos terminan haciendo un gol de mierda que les termina dando el empate porque se meten atrás, después dicen que nos ayudan…”, agregó Di María.

En ese momento, cuando parecía que iba a seguir haciendo críticas, se cortó el audio y la nota, lo que ha llamado la atención en las redes sociales, donde manifestaron que el campeón del mundo fue cuidado por sus dichos.

Ángel Di María en Rosario Central
Ángel Di María en Rosario Central

Ángel Di María en Rosario Central

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central cosechó su sexto empate en ocho encuentros, y debió conformarse con un 1-1 frente a Talleres de Córdoba, con los tantos de Alejo Veliz (44) para el Canalla, y de Valentín Depietri (48) para la T, que terminó con diez por la expulsión del venezolano Miguel Navarro (73).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/1969976094242840842&partner=&hide_thread=false
Temas:

Ángel Di María Rosario Central Talleres de Córdoba

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos