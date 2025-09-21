"'El carbonero es líder en solitario del Clausura', está bueno ese título", dijo Diego Aguirre en la conferencia de prensa tras vencer a Juventud

Peñarol consiguió una victoria trascendente por 1-0 sobre Juventud de Las Piedras este domingo a la noche en el Estadio Campeón del Siglo para mantener la punta, ahora en solitario, del Torneo Clausura.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló largo en conferencia de prensa luego del triunfo con lo mínimo ante Juventud de Las Piedras.

"Fue un partido con mucho dominio pero sin concretar la superioridad en goles. No tuvimos ninguna situación en contra, pero obvio que siempre tenés que matar los partidos con un segundo gol que lo intentamos y no lo pudimos lograr", comenzó diciendo el DT mirasol.

Y cuando vio un televisor con un título, leyó lo que decía: "'El carbonero es líder en solitario del Clausura', está bueno ese título. Estaba leyendo (y se sonrió)".

Sobre el doble "9" que utilizó este domingo con Maximiliano Silvera y Matías Arezo, sostuvo: "Hicimos una variante táctica importante que fue bastante bien. Las cosas no se dan de un día para el otro, pero lo intentaron. Nos quedamos en el debe como en muchos partidos, de no terminar situaciones y si bien no sufrimos, tenemos que hacer más goles".

Nuevamente fue consultado por si se siente la ausencia de Javier Cabrera, quien fuera operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha entre semana y tiene para entre seis y ocho meses de recuperación.

"La jugada que Leo (Fernández) jugó de memoria, pensamos todos lo mismo, que buscaba a Javier. Están acostumbrados a jugar así hace dos años, pero Javier no está y hay que ganar de otra manera, con la presión de que podes hacer una variante pero hay mucho en juego. Tenemos que ser responsables en cada partido porque está todo muy parejo, pero hay que mantener la punta y estar en la definción del campeonato".

20250921 Diego Aguirre de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura Diego Aguirre de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

A su vez, lo consultaron acerca de si los tres del medio (Eric Remedi, Jesús Trindade e Ignacio Sosa) son inamovibles, lo negó. "Los tres del medio, no son inamovibles. Seguimos tratando de buscar el mejor equipo. Nadie tiene el lugar ganado, hay que ir partido a partido. Iremos viendo. Ahora tenemos Copa AUF Uruguay, pero no te miento que la prioridad es el partido del sábado (contra Cerro Largo por el Torneo Clausura)".

"Al jugar sin extremos, faltó profundidad por las bandas y entonces jugamos más por dentro y apostamos a una figura distinta. También nos da un poco más de solidez defensiva y el equipo no pasó zozobras, aunque Juventud jugó con un hombre de menos y eso inclinó el partido a nuestro favor. Estamos buscando alternativas y siempre nos vamos con cosas positivas. Fue bueno el rendimiento en general", explicó Aguirre.

Stiven Mulhethaler y Héctor Villalba jugaron un muy buen partido por Copa AUF Uruguay en el triunfo ante Liverpool, pero luego, prácticamente no tuvieron minutos. Así lo explicó el DT carbonero: "Coincido en que hicieron un muy buen partido y se merecen otras oportunidades. El tema es que hay que elegir y a veces no les toca entrar. Ojalá que eso que mostraron en el Centenario, se pueda repetir y puedan ayudar al equipo".

También fue consultado acerca del regreso de Jaime Báez. "Es un período de pases cerrado y el único que podíamos incorporar era Jaime, porque era muy riesgoso traer a un jugador de otro lado, que no conoce el Uruguay, ni el equipo. Por eso la elección de Jaime, quien tuvo un muy buen primer semestre y luego no, por temas personales que lo afectaron. Hicimos una apuesta de recuperarlo y quien diga que pueda salir bien y pueda recuperar el nivel que mostró. Llegó muy bien, con un personal trainer, en su peso. Ya es uno más y el miércoles (contra Tacuarembó por Copa AUF Uruguay), va a estar a disposición".

20250921 Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Contra Cerro Largo se jugará en el Estadio Centenario el próximo sábado y no en Melo, como informó Referí este domingo.

"Jugar en el interior te incomoda un poco, porque el campo de juego no es por ahí el ideal. El Centenario está espectacular, asi que está bueno que podamos jugar ahí, sabiendo que va a ser muy difícil, sea la cancha que sea", dijo Aguirre.

Sobre los altibajos que tiene Peñarol, también habló: "Hemos tenido diferentes rendimientos y tenemos que encontrar lo mejor para definir el campeonato, porque es lógico imaginar finales donde tendremos que estar al máximo para tratar de ganarlas. Estamos trabajando e intentando que el equipo sostenga una regularidad. Esta bueno ganar e ir partido a partido mejorando. Hay dos meses para la etapa de la definición y vamos a ver cuál es el mejor equipo que conseguimos, si es que llegamos a esa etapa".