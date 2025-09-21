Dólar
¿A qué hora juega Al-Adalh vs Al-Hilal este lunes con Darwin Núñez por el debut de la Copa del Rey de Campeones y dónde verlo?

Darwin Núñez vuelve a estar a la orden este lunes con Al-Hilal contra Al-Adalh por el debut en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita; mirá a qué hora y dónde se puede ver

21 de septiembre 2025 - 21:41hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez volverá a estar a la orden de su equipo, Al-Hilal, en lo que será una nueva competición, la tercera que disputa en Arabia Saudita.

El artiguense viene de dar una notable asistencia en el clásico por la Saudi Pro League, la liga de ese país, el que le ganaban 3-0 a Al-Ahli, y en la hora, se los empataron 3-3 el pasado viernes.

¿Cuándo juega Al-Adalh vs Al-Hilal con Darwin Núñez por el debut de la Copa del Rey de Campeones?

Al-Hilal enfrentará a Al-Adalh por el debut de una nueva edición de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

El partido entre ambos equipos se disputará este lunes 22 de setiembre en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

El encuentro se jugará a la hora 15.30.

El partido podrá verse en DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes compromisos del torneo, aunque por ahora, no todos.

