El jugador que volverá a tener Diego Aguirre el próximo sábado cuando Peñarol enfrente a Cerro Largo por el Torneo Clausura

Festejo de Peñarol en San José

Peñarol venció 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta. Javier Méndez cumplió con su sanción y podrá estar el fin de semana que viene contra Cerro Largo.

Los aurinegros tuvieron un buen inicio, pero se complicaron solos en la primera mitad.

Peñarol volverá a jugar el sábado que viene contra Cerro Largo, por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Como informó este domingo Referí, ambos llegaron a un acuerdo para jugar en el Estadio Centenario y no en el Estadio Mario Ubilla de Melo.

20250910 Javier Méndez de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay Javier Méndez de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Contra Juventud de Las Piedras no pudo jugar el zaguero Javier Méndez, debido a que había sido amonestado contra Liverpool la semana pasada.

De esa forma, era su quinta amarilla.

Pero ahora, ya estará habilitado para volver contra Cerro Largo el sábado 27 de setiembre a la hora 17.30 en el Estadio Centenario.