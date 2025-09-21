Peñarol venció 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta. Javier Méndez cumplió con su sanción y podrá estar el fin de semana que viene contra Cerro Largo.
El jugador que volverá a tener Diego Aguirre el próximo sábado cuando Peñarol enfrente a Cerro Largo por el Torneo Clausura
El equipo de Diego Aguirre busca aprontar un nuevo encuentro trascendente que se jugará el fin de semana