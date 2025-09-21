Dólar
El jugador que volverá a tener Diego Aguirre el próximo sábado cuando Peñarol enfrente a Cerro Largo por el Torneo Clausura

El equipo de Diego Aguirre busca aprontar un nuevo encuentro trascendente que se jugará el fin de semana

21 de septiembre 2025 - 20:30hs
Festejo de Peñarol en San José

Festejo de Peñarol en San José

Peñarol

Peñarol venció 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta. Javier Méndez cumplió con su sanción y podrá estar el fin de semana que viene contra Cerro Largo.

Los aurinegros tuvieron un buen inicio, pero se complicaron solos en la primera mitad.

Vuelve Javier Méndez ante Cerro Largo

Peñarol volverá a jugar el sábado que viene contra Cerro Largo, por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

20250910 Javier Méndez de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
Javier Méndez de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Javier Méndez de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Contra Juventud de Las Piedras no pudo jugar el zaguero Javier Méndez, debido a que había sido amonestado contra Liverpool la semana pasada.

De esa forma, era su quinta amarilla.

Pero ahora, ya estará habilitado para volver contra Cerro Largo el sábado 27 de setiembre a la hora 17.30 en el Estadio Centenario.

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

