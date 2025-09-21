Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 22 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este lunes 22 de setiembre y adelantó que el inicio de la semana estará marcado por precipitaciones escasas, neblinas y rachas fuertes en varias regiones del país.

El organismo oficial del tiempo anticipó una jornada con cielo algo nuboso y nuboso , acompañado de precipitaciones escasas y aisladas tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C de mínima y 17 °C de máxima . El viento soplará del suroeste y oeste con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 a 50 km/h .

En la región Este se esperan condiciones similares, con cielo nuboso y la presencia de neblinas durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima de 16 °C , con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

En el Oeste, las temperaturas estarán algo más elevadas, entre 9 °C y 20 °C. Se prevén precipitaciones aisladas y neblinas en la mañana y la tarde, con vientos del sector oeste y suroeste, de 10 a 30 km/h y rachas que podrían llegar a los 40 km/h.

Norte del país

El panorama en el Norte será más estable, aunque con predominio de nubosidad y neblinas a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 10 °C y las máximas llegarán a 19 °C. Los vientos se mantendrán del suroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Jornada con temperatura más baja

El viernes Meteorología señaló que se esperaba un descenso significativo de la temperatura desde el domingo. Natalí Bentancor, meteoróloga del organismo, explicó que el cambio de masa de aire ocurriría a lo largo del domingo y el descenso térmico comenzaría a hacerse sentir durante el día.

La especialista adelantó que el descenso de temperatura será más notorio el lunes. Sin embargo, prevé que hacia el final de la semana las temperaturas comenzarán a aumentar levemente, con un tiempo más primaveral.