En su presentación en Estudiantes, el Cacique Medina recordó el "ayudín" que tuvo el equipo de La Plata cuando lo enfrentó con Nacional; mirá el video

El Cacique Medina recordó el "ayudín" que tuvo Estudiantes cuando lo enfrentó con Nacional

Alexander Medina , flamante entrenador de Estudiantes de La Plata , recordó en su presentación el “ayudín” que su actual equipo recibió cuando le tocó enfrentarlo con Nacional por la Copa Libertadores, algo que hizo como jugador y como DT.

El Cacique dio su primera conferencia en Estudiantes este martes junto a Marcos Angeleri, ex Nacional y hoy director deportivo del club, y Agustín Alayes, mánager, quien regresó al "León" tras haber estado en Peñarol.

Cuando le preguntaron por su experiencia cuando le tocó jugar contra los “pinchas”, bromeó con ambos y luego se explayó.

“Bueno, me miraron los dos porque…”, dijo. “La verdad que fueron épocas que me tocó ni que hablar enfrentarlos en Copa Libertadores como jugador, en semifinal de Copa, donde fueron dos batallas futbolísticas muy fuertes”, comentó.

El Cacique Medina recordó el "ayudín" que tuvo Estudiantes cuando lo enfrentó con Nacional

El Cacique Medina recordó el "ayudín" que tuvo Estudiantes cuando lo enfrentó con Nacional

FÚTBOL El Cacique Medina tiene nuevo club y vuelve a dirigir en el fútbol de Argentina; fue recomendado por un exjugador que lo tuvo como técnico en Nacional

NACIONAL El increíble caso de Nacional 2012 de Marcelo Gallardo: lanzó al mercado a una decena de entrenadores con Bava, Cacique Medina, Jadson Viera, Damonte, Vicente Sánchez y Recoba, destacados

“Y la verdad que me sorprendió sobre todo el empuje de la gente y lo que se respiraba. Fueron dos partidos muy difíciles. Sentí la sensación de que era un partido jodido para nosotros, fueron partidos durísimo, de hecho los terminamos perdiendo a los dos”, agregó.

“Los dos partidos marcados. Fue uno como jugador y otro como entrenador, con un pasaje a octavos que fue durísimo”, agregó.

“Pero creo que ahí algún ayudín de otro lugar vino”, agregó. “Pero sentí una sensación dentro del campó fue fuerte creo que jugaban con el jugador número 12, que fue la gente, que fue clave en diferentes momentos del partido que el equipo no estaba bien y lo puso en partido”.

Embed - Presentación de Alexander Medina

Las veces que enfrentó a Estudiantes y el “ayudín”

El Cacique Medina se cruzó con Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores como jugador y como entrenador de Nacional.

La primera vez fue por las semifinales del año 2009, cuando Gerardo Pelusso era el entrenador del equipo.

0024718042.webp El Cacique Medina, ayer jugador, hoy técnico de Nacional antes Estudiantes

En aquella serie Estudiantes ganó por 1-0 en La Plata y también se impuso por 2-1 en el Estadio Centenario, encuentro en el que Medina marcó el gol tricolor para el empate parcial.

Luego se conoció que Rolando Schiavi, zaguero de aquel equipo que era dirigido por Alejandro Sabella y en el que también estaban Alayes y Angeleri en el plantel, jugó inhabilitado en aquella llave.

Ya como DT, Medina se enfrentó a Estudiantes por la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2018 y en el último partido de la serie el equipo de La Plata le ganó por 3-1 en Argentina, resultado con el que los pinchas quedaron segundos en la serie, mientras que los albos terminaron terceros, ambos con 8 puntos, por lo que pasaron a la Copa Sudamericana.

000_15b5k2.webp Alexander Medina dirigió a Nacional en la temporada 2018 y desde entonces a sido el entrenador de Talleres de Córdoba

En aquel partido Nacional comenzó ganando con tanto de Matías Zunino a los 4 minutos, pero luego Estudiantes se puso 2-1 tras un penal de Gonzalo Bergessio a los 62 y otro gol a los 69 minutos.

A los 75’, Bergessio se fue expulsado y luego los locales sellaron el 3-1 a los 90 minutos.

El Cacique Medina en Estudiantes de La Plata

El uruguayo Alexander "Cacique" Medina se convirtió en el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata, campeón vigente del fútbol argentino, anunció el club este lunes, en reemplazo de Eduardo Domínguez, otro ex DT de Nacional.

alexander medina.jpg Foto: AFP

"¡Bienvenido Alexander Medina y cuerpo técnico a la Familia Pincha!", destacó Estudiantes en sus redes sociales en la noche del lunes, después del entrenamiento en el que Medina fue presentado al plantel profesional, acompañado por el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

Medina, de 47 años, tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino. Luego de un primer ciclo exitoso en Talleres de Córdoba, llevó a Vélez Sarsfield a las semifinales de la Copa Libertadores 2022, y tuvo una segunda y discreta etapa con el Matador cordobés.

El Cacique también dirigió a Nacional, con el que obtuvo dos títulos, Inter de Porto Alegre y Granada, de España.

_INE8940.webp 27 de diciembre de 2018: Decurnex le da la bienvenida a Eduardo Domínguez para la temporada 2019 y se queda solo dos meses y medio Carlos Pazos

Medina comenzó a trabajar de inmediato con el plantel, y la idea es que debute directamente este miércoles, en el cotejo que Estudiantes jugará en Rosario contra el necesitado Newell’s Old Boys, por la séptima fecha del campeonato.

El Cacique llega al León de La Plata con la difícil misión de reemplazar a Eduardo Domínguez, que dejó un enorme recuerdo en el club con cinco títulos conseguidos, y que eligió emigrar a Brasil para convertirse en DT de Atlético Mineiro.

Domínguez dejó a Estudiantes en el segundo puesto de la Zona A del torneo Apertura, con 12 puntos, invicto aún en lo que va de la temporada.