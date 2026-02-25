Derechos de TV del fútbol uruguayo: Andebu y Cuta pidieron a AUF "condiciones equivalentes" a las de Antel TV para sus cableoperadores con streaming y no una "medida discriminatoria"

La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) le solicitaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) “condiciones equivalentes” a las que acuerde con Antel TV para la emisión de los partidos del fútbol uruguayo en el marco de las negociaciones por los derechos .

En una nota enviada este martes 24 de febrero al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, le hicieron el pedido en representación “de las empresas que anteriormente prestaban servicios de televisión por suscripción y que se han reconvertido en empresas de telecomunicaciones habilitadas para ofrecer servicios de Internet, entre ellos televisión vía streaming ”.

“En el actual contexto, todas nuestras asociadas aspiran a poder acceder a los derechos de transmisión del fútbol uruguayo en condiciones equivalentes a las de ANTEL TV. El fútbol uruguayo constituye un insumo esencial; su indisponibilidad implicaría consecuencias comerciales graves para nuestro sector”, señalaron.

Andebu y CUTA indicaron que “ha sido informado por la prensa que la AUF estaría negociando un contrato de licencia de derechos para streaming que incluiría una cláusula que impediría sublicenciar el producto a las empresas representadas por ANDEBU y CUTA”.

“Consideramos que una cláusula de tal naturaleza sería nula por contravenir las normas de defensa de la competencia y produciría daños gravísimos al negocio de nuestras asociadas. En tal caso podrían resultar potencialmente responsables la AUF y sus representantes en forma solidaria”, agregaron al respecto.

“Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la prudencia y a la reconsideración antes de adoptar una medida contractual discriminatoria”, dice la nota.

Además, agregan: “En caso de persistir una cláusula de exclusión de estas características, nos veremos obligados a recurrir a las instancias que ofrezcan garantías suficientes de imparcialidad para la protección de los derechos de nuestras agremiadas”.

Comunicado de Andebu y CUTA a la AUF Comunicado de Andebu y CUTA a la AUF

AUF y la firma de los contratos

Este domingo Ignacio Alonso habló con Referí sobre cómo viene la firma de los contratos con las distintas empresas por la televisación del fútbol uruguayo.

"Entre martes y miércoles seguramente firmemos con Antel por lo que es la transmisión al exterior del país", comenzó diciendo Alonso.

Y agregó: "También para esos días esperamos cerrar el contrato con Torneos/DirecTV por el cable".

Respecto al streaming, con el que deben llegar a un acuerdo con la empresa Tenfield, fue más cauto.

"Seguramente el viernes, cerca del fin de semana, podamos reunirnos otra vez y ver si llegamos a un acuerdo. Es lo que está un poco más complicado", dijo Alonso a Referí.

Asimismo, y por más que el domingo que viene se jugará el clásico del Torneo Apertura entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central y solo con público tricolor, indicó que "la gente, al igual que este fin de semana, no se va a perder nada, y va a poder ver toda la fecha. Eso está asegurado".

Cabe recordar que el pasado viernes hubo una segunda reunión entre autoridades de la AUF y de Tenfield. Por la empresa televisiva estuvieron Francisco "Paco" Casal y Osvaldo Giménez.

Luego de la misma, Alonso dijo: "Como se dieron condiciones que pedíamos que se trasmitiera en este periodo provisorio, se habilitó en esas condiciones, que luego la empresa lo va a trasladar". Los primeros 25 minutos del encuentro que dio comienzo a la fecha entre Cerro y Liverpool, no se emitieron por AntelTV, ya que el mismo comenzó poco después de esta reunión, pero posteriormente, todo se arregló.