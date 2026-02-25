La reacción de la hinchada de San Lorenzo de Almagro tras el apoyo de su equipo a la AFA; mira el video

San Lorenzo de Almagro recibió a Instituto de Córdoba en su estadio, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura, y los jugadores de ambos equipos salieron al campo de juego con una remera en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la denuncia del Gobierno contra Claudio Chiqui Tapia, y provocó la reacción del público.

El mensaje es claro. Estamos todos juntos en esta

AFA somos todos los clubes. pic.twitter.com/4TmdD9itiD — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 24, 2026 Los futbolistas saltaron al campo de juego con una remera que llevaba el mensaje "Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes", un mensaje de apoyo al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes fueron denunciados por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

La reacción del público de San Lorenzo de Almagro Mientras los equipos expresaban unidad con la AFA y la dirigencia, buena parte de los hinchas de San Lorenzo respondió con insultos y reproches hacía el presidente de la AFA, con el cántico "Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón...".

En base a la denuncia del Gobierno hacia la AFA, los clubes de Argentina respaldaron a la Asociación y acordaron realizar un paro el fin de semana del 5 al 8 de marzo, por lo que no se jugará la novena fecha del Torneo Apertura, que será reprogramada.