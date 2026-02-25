Piques para agudizar la mente: los recomendados de Picnic!

Empiezo este Pícnic con preguntas: ¿te parece que estamos viviendo en el peor de los tiempos? ¿Crees que lo que le dejamos a nuestros hijos es irremediablemente peor? Con estas preguntas voy más allá de las situaciones geopolíticas de turno, los malos y buenos de turno y las guerras que lamentablemente nunca son de turno. Voy más al hueso: ¿qué planeta le estamos dejando a las generaciones que vienen? Conversando con un amigo hace pocos días me dijo que a veces dudaba de si su hija debería tener hijos. Quedé impactada.

Creer que vivimos en “el peor momento de la historia” es una constante humana, y no es una exageración (al menos en la percepción). No es solo pesimismo: es una mezcla de percepción, memoria y contexto . El psicólogo Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre la toma de decisiones, explicó que nuestro cerebro prioriza lo negativo : las amenazas captan más atención que los avances silenciosos. A esto se suma lo que denomina la “heurística de disponibilidad”: cuanto más visibles y repetidos son los hechos trágicos, más frecuentes y graves nos parecen.

En esta era en la que todo transcurre “en vivo”, es bastante más probable que el pesimismo prevalezca. En otros tiempos las noticias podían tardar semanas en llegar, si es que alguna vez te enterabas de los horrores que el ser humano infligía a otros.

Durante las guerras mundiales, la peste negra o la Guerra Fría, cada generación creyó estar ante el colapso final. Para la filósofa Hannah Arendt , las épocas de ruptura aceleran la sensación de pérdida de sentido; hoy esa ruptura se amplifica por la hiperconectividad: guerras, crisis climática y polarización llegan en tiempo real, sin filtros ni pausas.

Resulta difícil pensar que este no es el peor momento, cuando vivimos en una suerte de guerra mundial “tibia” y en un constante tironeo de poderes que a veces terminan en guerra, otras en acuerdos flojos y casi siempre en sufrimiento. Pero las investigaciones históricas muestran otra cosa y quien mejor lo ha explicado es el psicólogo y autor Steven Pinker, quien ha documentado mejoras sostenidas en salud, educación y reducción de la violencia a largo plazo, aunque no se sientan así en la experiencia cotidiana. Te recomiendo su conferencia TED al respecto.

Por ahí leí que Albert Camus dijo alguna vez que no se trata de negar la gravedad del presente, sino de asumir que cada época vive su propia versión del abismo. Pensar que este es “el peor momento” dice menos del mundo que de nuestra forma —profundamente humana— de habitarlo. Al final, me quedo con ganas de leer el libro Pensar rápido, pensar despacio , uno de los libros de Kahneman, en el que sostiene: “El mundo tiene mucho menos sentido del que crees. La coherencia proviene, en gran medida, de la forma en que funciona tu mente”.

Para ver

Vientos. Empecé a ver, con retraso, la primera temporada de Dark Winds (Netflix) y aunque está algo por fuera de mis intereses tradicionales, me tiene enganchada. Es una de policías y de investigadores, pero con una mezcla de western, misterio y tradiciones ancestrales de los nativos americanos, en particular de la Nación Navajo. En una reserva indígena ubicada en el suroeste de Estados Unidos, en la década del 70, la trama sigue a los policías tribales mientras se enfrentan a una serie de crímenes que parecen desconectados, pero que los llevan a meterse de lleno con sus propios pasados y mitologías, además de enfrentarse a las tensiones que cruzan sus comunidades.

compose

Bunker. Empezó en Disney la segunda temporada de la que para mí fue una de las mejores series de 2025: Paradise . Esta vez comienza con el “afuera”, lo que pasó con las personas que debieron enfrentar el “fin del mundo”, mientras que algunos privilegiados se refugiaban en un megabunker construido en el corazón de una montaña, donde el poder se lleva puesto cualquier buena intención. Ya están disponibles los primeros tres episodios y en el primero la historia se expande más allá de los pasillos cerrados y secretos, para explorar un exterior devastado. Al elenco se suma Shailene Woodley.

man-on-the-run

Sir Paul. Este viernes 27 estrena en Amazon Video Paul McCartney: Man on the Run , un documental que la crítica adelanta como excelente, un retrato íntimo de la reinvención artística de uno de los grandes músicos de todas las generaciones. Dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville, es más que un repaso tradicional a la carrera del exBeatle. La película se centra en un período crucial luego de la disolución de The Beatles en 1969. A través de material de archivo inédito y entrevistas íntimas, el documental explora la vulnerabilidad de McCartney en esos años de transición, su lucha por buscar su identidad artística, por fuera de la leyenda de The Beatles.

Tremendo plan

LA-GUITARRA-FLAMENCA-DE-YERAI-CORTES

Goya. Del 26 de febrero al 2 de marzo, Cinemateca celebra los 40 años de los Premios Goya con un ciclo especial de proyecciones internacionales, con entrada gratuita. La selección —presentada por la Academia del Cine y el Centro Cultural de España— incluye cinco títulos galardonados en la edición 2025: El 47 de Marcel Barrena (Mejor Película), Mariposas negras, premiada como Mejor Film de Animación, La guitarra flamenca de Yerai Cortés (Mejor Canción), Segundo Premio (Mejor Dirección), Marco (Mejor Actor para Eduard Fernández). Acá podés ver los días y horarios .

Correo. El Museo Histórico Nacional propone una actividad para toda la familia El correo del Museo , una experiencia para descubrir la historia y el arte desde otro lugar, a través de una colección de tarjetas postales de 1900 pertenecientes a la familia Batlle-Pacheco. Después, en formato taller, cada participante podrá crear sus propias postales con sellos, papeles y colores para dedicarlas y regalarlas. La actividad dura una hora y es apta para niños desde 7 años. Casa Lavalleja – hoy miércoles 25 de febrero, 16 hs (Zabala 1469). Casaquinta Batlle y Ordóñez, jueves 26 de febrero, 15 hs (Carlos Hounie 4381, Piedras Blancas). Actividad gratuita con cupos limitados.

Muralla. Este sábado 28 a las 20 hs, la historia se enciende en el caminatour Iluminado la Muralla, un recorrido nocturno por los restos de la antigua fortaleza que dio forma a la ciudad amurallada de Montevideo. El tour parte desde la fuente de la Plaza Matriz y termina en la Casona Mauá, donde habrá una representación visual a gran escala que resignifica la muralla y su memoria. Dura 1.30 hs y cuesta 600 pesos. Reservas acá.

Tango. Este sábado 28 de febrero, la Casona Mauá se convierte en pista bajo las estrellas con una nueva edición de Patio de Tangos . A las 20 hs comienza la clase audiovisual *El Abrazo, un recorrido histórico de la mutación del tango, con invitados especiales como el investigador y DJ argentino Rodrigo Tigalo y Pela Castro. Luego, de 21 a 1.30 hs, habrá exhibición milonguera y musicalización a cargo de Tigalo,

Pan y queso. El 15 de marzo vuelve el festival Pan y Queso en el galpón de Narbona, en el este. Te paso el dato ya para que te lo agendes. Un domingo para entregarse a los sabores que mejor nos salen.

Plástico. Muy buena idea la de combinar arte y diseño con medioambiente, en este taller en el que se explorarán los usos del plástico como si fuera material textil . El curso es dictado por Felipe Maqueira, el 2 de abril de 10 a 18 hs, en Buenos Aires 385. Inscripciones por Instagram @felipemaqueira o al mail [email protected].

Un recreo para que tu mente se agudice

Mente-Activa-Centro-Cultural-de-Espana-en-Montevideo-02-24-2026_05_26_PM

¿Te gustaría fortalecer tu memoria y tu atención en un espacio grupal y con prácticas basadas en las neurociencias? A mí sí, y por eso Mente Activa me parece una idea genial. Es un taller presencial pensado para personas mayores de 50 años, para ejercitar los procesos cognitivos, reducir los olvidos cotidianos y potenciar una vida más plena.

Con dinámicas grupales y herramientas prácticas, se trabajarán memoria, atención y estrategias aplicables a la vida diaria, bajo la coordinación de Rosario Lemus, psicóloga especializada en Psicogerontología y Neuropsicología, coordinadora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer. Lo organiza el CCE e irá del 9 de marzo al 25 de mayo, los lunes de 13 a 14 hs. Hay tiempo hasta el 6 de marzo para inscribirse y los cupos son limitados. Es un taller gratuito. Más datos acá .

Héroes del año

large_France_01_ETY_2026_credit_Emmanuel_Boitier_117cfd7f3e

Me pasé un buen rato curioseando por este sitio web del concurso de mejor árbol europeo del año, que se conocerá a fines de marzo, luego de un proceso de votación popular. En 2026 vuelve a darle protagonismo a esos gigantes silenciosos que suelen pasar desapercibidos. No premian al más alto ni al más antiguo, sino que reconoce ejemplares con historias singulares y fuerte vínculo con sus comunidades. Cada país nomina a su candidato y luego el público vota online para elegir al “mejor árbol” de Europa.

En las últimas ediciones llegaron a la final ejemplares extraordinarios: un roble milenario en Polonia asociado a leyendas medievales; una encina portuguesa de más de 300 años que sobrevivió a guerras y sequías; un haya centenaria en Bélgica convertida en símbolo de resistencia local; y un plátano monumental en España que funciona como punto de encuentro vecinal desde hace generaciones.

Este año mis favoritos son el manzano silvestre de Eslovaquia , cultivado por generaciones de aldeanos desde hace más de 150 años a 860 metros de altitud, y el gingko francés (St Hilarie) de 170 años , que se vuelve dorado en otoño. Esta especie, tradicionalmente plantada en monasterios chinos, es única: existe desde antes de la era Jurásica, sobrevivió a la bomba atómica y puede prosperar durante más de mil años. Acá podés ver los finalistas de este año.

¿Para cuándo el concurso del árbol americano?