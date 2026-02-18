Dejá de repetir "la vida es corta": los recomendados de Picnic!

Es la vida demasiado corta, como solemos repetir sin demasiada conciencia de lo que estamos diciendo? ¿O será que la desperdiciamos? La pregunta no la hago yo. La hizo Séneca hace casi dos mil años en la Roma imperial, lo que derivó en un libro que te recomiendo con énfasis: Sobre la brevedad de la vida ( De brevitate vitae), uno de los textos más lúcidos y actuales de Séneca, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. La tesis parece simple, pero no es sencilla: la vida no es breve, somos nosotros quienes la desperdiciamos . En el link anterior podés leerlo gratis y acá lo podes escuchar.

Seneca hace una distinción que también parece simple, pero que tampoco es sencilla: estar ocupado y estar vivo . Para él, la mayoría de las personas “malgasta su tiempo persiguiendo honores, riqueza o reconocimiento ajeno, atrapadas en la dispersión y la ansiedad por el futuro”. Solo quien se apropia de su tiempo -para él, quien vive con atención, sobriedad y propósito- alcanza una vida plena, aunque sea breve en años. El sabio, dice Séneca, es el único verdaderamente libre porque no entrega su tiempo a demandas externas ni a pasiones inútiles.

Ya entonces, cuando los romanos dominaban el mundo “civilizado”, cuando los apuros eran otros (pero las intrigas las mismas), Seneca entendió que el tiempo es el único bien verdaderamente nuestro, y sin embargo el que menos cuidamos . Cuando leí esta frase, me sentí desafiada: postergar la vida auténtica para cuando “haya tiempo” es la forma más segura de no vivir nunca . Te deseo una linda semana, aprovechando tu tiempo de la manera que consideres más genuina para vos.

STREAMING La Tapadita tiene nuevo hogar: Eduardo Preve estrena canal de YouTube y empezará con informe sobre el caso Epstein en Uruguay

Conexión . Mañana estrena en Netflix La conexión sueca , un drama que reconstruye la historia de un diplomático sueco destinado en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, cuya red clandestina de visados y salvoconductos se convierte en la última esperanza para cientos de familias perseguidas por el régimen nazi. Lo que comienza como una gestión burocrática se transforma en un acto de resistencia cada vez más arriesgado.

037425888d2054f9fc98bcb55bd1b7ae2c2b234f8ddd0dfd4d1bf379ce2a6cb4._SX1080_FMjpg_

Fringe. No apta para quienes despotrican contra la ciencia ficción, pero muy apta para quienes nos gustan las series inteligentes, misteriosas y bien actuadas. Estuve algo obsesionada con Fringe hace ya varios años, cuando los episodios salían de a uno, pero no recuerdo haber visto nunca su última temporada. Recién la encontré en Amazon Video y hoy me zambullo en su extraño universo. Hay series que envejecen y otras que mutan. Esta logró lo segundo. Lo que empezó como cuentos de casos imposibles, ciencia al límite, un laboratorio con olor a ácido y vacas en Harvar, terminó convirtiéndose en una historia sobre identidad, amor y las consecuencias de alterar el tejido del universo. Creada por J. J. Abrams, los tres actores la rompen: Anna Torv, Joshua Jackson y John Noble. La temporada final da un salto temporal al año 2036 y plantea un mundo dominado por los Observers, humanos evolucionados que eliminan la emoción en nombre de la eficiencia.

0_Lead_Children_Netflix_fotRobert_Palka_71-1

Plomo. Empecé a ver en Netflix Niños de Plomo, una serie polaca que cuenta la historia de un grupo de adolescentes seleccionados para integrar un programa experimental de liderazgo que, bajo la promesa de formar a “los futuros salvadores del mundo”, esconde dinámicas de manipulación psicológica y control ideológico. Incómoda, deja una pregunta flotando: ¿qué tipo de adultos estamos fabricando cuando confundimos excelencia con obediencia.

Tremendo plan

Tardes de jardín . El Museo Nacional de Artes Visuales junto con el Instituto de Música organizan dos encuentros que combinan live sets y DJ sets de artistas nacionales, feria de vinilos y más. Las actividades forman parte de Territorios Musicales, un programa que “saca” la música a plazas, museos y espacios abiertos. El viernes 27 de febrero hay fiesta musical desde las 18 a las 21 hs en el jardín del MNAV (acceso por Tomás Giribaldi 2283). Con entrada libre.

Barrio. Este sábado 21 es hora de conocer Punta Carretas, su origen, sus historias y su presente. A las 11 hs empieza este tour que dura 1.30 hs y que parte desde la explanada de Punta Carretas Shopping (sobre la calle Ellauri). Cuesta $500 por persona que se pagan el mismo día del recorrido. Serrana Auliso, vecina del barrio, será la encargada de relatar una de las historias más emblemáticas del barrio. Reservar acá .

slider-100-2-1-1024x409

Ballet. Los cisnes bailarines de uno de los ballets más conocidos en la historia, El Lago de los Cisnes, recorrerá Uruguay como parte de la Gira 2026 del Ballet Nacional del Sodre. En la primera etapa (del 11 al 23 de marzo) visitará Rivera, Durazno, Tacuarembó, San José y Canelones. Acá podés ver las fechas exactas .

Comer (y beber) rico

theSpinesImg_1

Bon Gut . El domingo 22 de febrero se viene una de las primeras ferias gastronómicas del año en Montevideo. De 13 a 21 hs, en el Hotel de Prado, habrá foodtrucks, actividades gratuitas para todas las edades, stands de emprendedores, adopción animal, música en vivo y más.

Amigos. Este sábado 21, a las 20 horas, es el último encuentro de este año, en La Huella , de Cocina con amigos. Desde octubre, el parador icónico de José Ignacio recibió a reconocidos chefs internacionales para compartir su cocina, su historia y su interpretación de los productos locales. El último encuentro será con los argentinos Leo Lanusol de Ness y Mariano Ramón de Gran Dabbang. El menú a cuatro manos incluye roti de cancha con tomates reliquias y anchoas con aguaribay, tiradito mooli con leche de coco, cúrcuma y mostaza, pulpo a horno a leña y maní lechuga. También pollo galetto, con gravy de mostaza, pickle de naranja quemada y espinaca, una ensalada de berro, krein y papas paille, korma vegetal y pan a las brasas con aceite de naranja

Cosecha. Se viene la época de la vendimia en muchos puntos de Uruguay y uno que vale mucho la pena es Las Espinas, la bodega de Bouza ubicada en Punta Negra, donde se celebrará por primera vez la cosecha en el viñedo con la guía de los enólogos a cargo del proyecto, Eduardo Boido y Agustín Bouza. Los visitantes conocerán la bodega desde adentro y los procesos de elaboración de los vinos, entendiendo cada etapa, con el broche de oro de una cena especial maridada en el restaurante. Es el sábado 28 a las 18.30 hs y si el clima acompaña, las vistas son de las mejores de la región. Acá podés ver el menú completo y datos para reservar.

Además, hay que estar atentos porque en estos días hay muchas actividades relacionadas a la vendimia. Te dejo algunas sugerencias; ojalá que puedas experimentar alguna, suelen ser muy divertidas.

Pisada de uvas urbana en City Winery , en la ciudad vieja. Sábado 21, 11 hs.

Cosecha, visita guiada y asado al domo en Bodega Cerro del Toro, el domingo 22 de 12 a 16hs

Vendimia nocturna, con transporte incluido, en Bodega Spinoglio de la mano de Wine Explorer , con delicia de cena incluida y recogida de uvas con linternas de cabeza. Viernes 27/2.

Vinos y platitos, edición vendimia. Se trata de una degustación de platos típicos del país maridados con vinos de varias regiones, en un tour de Peatonal Tours guiado por Natalia Reherman. Miércoles 11 de marzo a las 20 hs.

Winebus te lleva a Bodega Casa Grande el sábado 28 de febrero y a Familia Deicas el sábado 21 de marzo.

El 7 de marzo desde las 12.30 hasta el atardecer habrá vendimia abierta al público en la bodega más antigua del país: Cerros de San Juan, en Colonia.

La gente de Itinerante Wine Experience invitan a la vendimia en Antigua Bodega , con vino, cena, música y arte. Será el sábado 14 de marzo.

Recorridas espectaculares

Casapueblo-punta-ballena

Grutas extremas. El sábado 21 hay aventura en las Grutas de la Ballena, con un recorrido guiado por expertos, que incluye escalada y rappel sin experiencia previa. Es una linda actividad y el entorno es único.

Atardecer. Ver la caída del sol desde Punta Ballena es siempre una experiencia única, pero verla desde el agua de la zona debe ser espectacular. La cita es frente Casa pueblo y podés elegir tu embarcación: kayak o sup. No se necesita experiencia previa. Más datos acá.

Sierra de Rocha. Para seguir descubriendo los lugares increíbles que tiene Uruguay esta propuesta es especial. El 14 y 15 de marzo habrá fin de semana de senderismo en Tierra Bilú, con caminatas en el monte nativo, atardecer junto a una laguna, y fogón bajo las estrellas. El objetivo, además, es alcanzar la cima de las sierras con vistas panorámicas únicas del este del país. Incluye alojamiento en casa de campo, todas las comidas principales y guía. Acá todos los detalles.