El capricho que tenés que darte hoy y más recomendados de la newsletter Picnic!

Vengo hoy con una idea fija para compartir contigo en este Pícnic: es hora de permitirnos algunos caprichos . Por alguna razón, que empieza por la definición en el diccionario, hablar de capricho está rodeado de culpa. Uno dice “me di un capricho” como quien confiesa un pecado: un libro, una prenda innecesaria, una tarde entera sin producir nada. O algo tan sencillo como dormir hasta las 9 de la mañana, un capricho de una hora de más que hoy me permití con alegría, porque sí, porque me lo merezco :).

En el imaginario adulto el capricho tiene mala fama : es infantil, irracional, superfluo. Pero ojo, me voy a defender con el arma de la psicología a modo de espada: no todo capricho es un problema; algunos pueden ser, en realidad, actos de cuidado personal muy necesarios.

El capricho es un deseo inmediato, subjetivo, no siempre justificable desde la lógica utilitaria . Es algo que queremos “porque sí”, o porque nos hace bien, aunque no sepamos explicarlo del todo. Y ahí está su potencia y su ambigua necesidad. Desde el punto de vista psicológico, el capricho se vincula al sistema de recompensa del cerebro. Cuando anticipamos algo placentero se activa la dopamina, el neurotransmisor asociado al deseo y la motivación.

TELEVISIÓN Mariana Romano contó como vivió su desvinculación de Pasión de Carnaval: "Me despedí de la transmisión diciendo 'hasta mañana' y al otro día me echaron"

Pequeños actos de placer elegidos conscientemente pueden reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de autonomía. Dicho de otro modo: no todo “me lo merezco” es una trampa mental; a veces es una forma de escucharse .

No podemos pasar la vida de capricho en capricho, pero sí podemos elegir momentos en el que se convierte en un gesto mínimo de resistencia frente a la lógica del rendimiento. Tomarse un café lento en medio de un día caótico, comprar flores sin motivo, ver una película liviana después de una semana complicada.

Hoy te invito a darte un capricho de los buenos. No de esos compulsivos que siempre terminan en culpa y se convierten en trampas. De los que son un regalo: el permiso de elegir algo solo porque nos hace bien. Que tengas una linda semana.

Para ver

Queen-of-Chess-

Reina. Me gustó el documental La reina del ajedrez , que se puede ver en Netflix, en primer lugar porque no tenía idea de la historia. Había escuchado hablar de Bobby Fischer y de Garry Kasparov (dos de los grandes maestros internacionales), pero nunca había escuchado la historia de tres hermanas húngaras, las tres unas capas en ajedrez, una de las cuales se convirtió no sólo en campeona femenina sino que logró competir y ganarle a los mejores hombres en competencias en las que explícitamente se decía que las mujeres no tenían la inteligencia ni el temple necesario para ganarle a un hombre. Este documental reconstruye la historia de Judit Polgár sin caer en el mito fácil del “genio aislado”. De hecho se centra en buena parte en el experimento educativo impulsado por su padre, quien decidió criar a sus tres hijas bajo la convicción de que el talento se construye, no nace. Las tres destacaron pero fue Judith quien obligó al ajedrez profesional a revisar sus prejuicios de género.

HOW TO GET TO HEAVEN FROM BELFAST BAFTA 150126 untitled-549_TRL2

Irlanda. Mañana jueves estrena en Netflix Cómo llegar al cielo desde Belfast (no tengo idea de si esta será la traducción del título original, How to Get to Heaven From Belfast), la nueva serie de la misma creadora de la genial Derry Girls, que se puede ver en la misma plataforma y que ya te recomendé enfáticamente. Son ocho episodios y tengo ganas de verlos. Una mujer de Belfast, marcada por una pérdida reciente y una relación complicada con la fe, prueba un recorrido emocional -más que geográfico- para reconciliarse con su pasado y decidir qué significa “salvarse” en la vida adulta. Hay drama y hay humor (irlandés).

NoOtherChoice_still_HERO-H-2025

Trabajo. Ya se puede ver en cines uruguayos, y tengo día reservado de Carnaval para verla, la nueva película del director coreano Park Chan-Wook, La Única Opción , que Emanuel Bremermann reseña acá . You Man-Su parece tenerlo todo, familia y dinero, hasta que lo echan de su trabajo. Cuando llega la depresión se le ocurre un plan delirante.

Tremendo plan

6409

Arte. En febrero habrá visitas comentadas a cargo de Daniela Tomeo por el Museo de Artes Decorativas, Palacio Taranco. Ubicado en plena Ciudad Vieja, es hermoso y vale la pena visitarlo bajo la guía de una experta, que explicará la historia del museo y la incorporación de nuevos espacios expositivos. Además, el sábado 21 a las 11 hs habrá una actividad especial para niños de 6 a 11 años, en la que podrán recorrer las salas buscando animales reales, pintados o fantásticos. Al final habrá un espacio de taller para crear y jugar. Ambas son actividades gratuitas.

Latinoamericano. El Complejo SACUDE y el patio CAF - Cinemateca se convertirán en salas de cine para poder ver películas del Festival de Cine Latinoamericano . Con entrada libre, se podrá ver El Último Azul (Brasil, de Gabriel Mascaro), el miércoles 18 de febrero a las 20.30 horas en Patio de CAF–Cinemateca, El casero (Argentina, de Matías Lucchesi), el 19 de febrero a las 18:00 en Complejo SACUDE y Perros (Uruguay, de Gerardo Minutti) el 20 de febrero a las 18 hs.

Desde Rusia. La Orquesta Filarmónica de Montevideo dará dos conciertos para disfrutar la música que marcó un antes y un después en la historia del ballet. Bajo la dirección de Martín García, el 11 y 12 de febrero presentan una selección de obras monumentales de Tchaikovsky y Prokofiev, con coreografía de Rosina Gil. A las 20.30 hs en el Teatro Solís.

faro

Faro. Es una experiencia preciosa escuchar buena música con el fondo de las olas del Faro de José Ignacio. Como parte del ciclo Música en el Faro , mañana jueves 12 se presenta el Cuarteto Gianneo, un cuarteto que se considera ha reinventado el canon argentino. Con entrada gratuita y aforo limitado, será en la Fundación Cervieri Monsuarez - Eugenio Sainz Martinez esq. Los Cisnes. El 19 de febrero, en tanto, se presentan María Cecilia Muñoz, flauta y Fernando Pérez, piano, en el auditorio VIK, donde harán un recorrido por el romanticismo y la música francesa para flauta y piano.

¿Dónde ver los documentales nominados?

No sé si soy yo, la madurez o la excelencia de los nuevos documentales, pero cada vez los miro más. Hoy te recuerdo cuáles son los nominados al Oscar y cuáles ya podés ver en plataformas de streaming.

85c92ba5eb3868797200d5ce29fcc1296632d2676e416ac719d8c8f70c1bbb76._SX1080_FMjpg_

The Alabama Solution . HBO

Este film se mete de lleno en el sistema penitenciario de Alabama como si fuera un laboratorio moral de Estados Unidos: superpoblación, castigo, burocracia y una idea de justicia que parece haberse endurecido hasta volverse casi abstracta. Es un documental que no busca escandalizar sino mostrar, y por eso mismo resulta todavía más perturbadora la historia que cuenta: la violencia estructural aparece como algo cotidiano, normalizado.

La vecina perfecta . Netflix

A partir de un caso puntual de violencia vecinal en Estados Unidos, este documental se expande hacia una reflexión más amplia sobre racismo, armas, miedo y la fragilidad del tejido social. Con un uso preciso de archivos, grabaciones y testimonios, la película reconstruye una tragedia que parecía evitable, y justamente por eso duele más. No hay villanos caricaturescos ni respuestas fáciles: lo que queda es la sensación de que, en ciertas comunidades, la convivencia se ha vuelto un experimento de alto riesgo.

AAAABQvXQcpTj6jvoRUxGf7EhmH4QhacG5oVEfOTdcPJHHGkG-ZsZRd7qirePu0Ele6HJEYa80ddG3oaIZIPnRtNtQGkrfal4t004j6i

Mr. Nobody Against Putin . Amazon (alquiler)

Contado desde una perspectiva personal y casi clandestina, este documental expone el sistema de adoctrinamiento ideológico en las escuelas rusas bajo el régimen de Putin. Lo más inquietante no es solo el contenido propagandístico, sino su naturalización: la forma en que la violencia simbólica se filtra en canciones, rituales y discursos cotidianos. Con un tono contenido pero urgente, la película habla del costo de disentir y del miedo como herramienta de gobierno, recordándonos que la educación puede ser un campo de batalla silencioso pero decisivo.

Las que todavía no se pueden ver por estos lares

221c4a42-fbd0-4404-8727-2cc5bcff9ec3

Come See Me in the Good Light.

Es un retrato íntimo de la relación entre dos poetas atravesada por un diagnóstico de cáncer, pero evita el tono solemne del “relato de enfermedad”. Se centra en el amor, el lenguaje y la forma en que el arte permite seguir mirando la vida, incluso cuando el futuro se vuelve incierto.

Cutting Through Rocks

Ambientado en una aldea rural de Irán, sigue a la primera mujer elegida como concejal local, y con ella, el choque entre tradición, poder y cambio social. No es una peli de héroes sino de matices: las resistencias internas, las negociaciones cotidianas, los pequeños avances que no siempre se ven como victorias.