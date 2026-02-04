El humor en tiempos de cólera (y qué comediantes ver): los recomendados de la newsletter Picnic

Hoy en Pícnic hablemos de humor, Tengo una teoría confirmada por nadie nunca jamás: cuando te dicen “no da para reírse” es porque hay que reírse, incluso si hay pena y dolor en el medio. En esto estuve pensando mientras miraba la serie documental sobre Mel Brooks que te recomendé la semana pasada (HBO). Uno de los cómicos más reconocidos de la historia, influyente hasta el día de hoy en los comediantes que lo siguieron e identificable para unas cuantas generaciones por actos tan diversos como el hombre de los 2000 años, el agente Smart (esa fue mi generación), y películas que -justamente- generaron polémica porque se rieron de lo que parecía imposible de humor: los nazis, el racismo y más.

En tiempos difíciles, el humor no es un lujo: es un salvavidas psicológico. Hacer buen humor, y disfrutarlo, no es negar la realidad, es hacerla habitable. Reírse —incluso de lo que duele— es una forma de recuperar control cuando todo parece desbordarnos. Mel Brooks es prueba viviente, a sus casi años; su carrera no fue solo una sucesión de chistes brillantes, sino un acto sostenido de resistencia emocional .

Brooks entendió temprano que el humor puede decir lo indecible. Que burlarse del poder, del miedo o incluso del horror no los trivializa, sino que los desactiva. Desde The Producers hasta Blazing Saddles, convirtió la risa en una herramienta para atravesar traumas colectivos —el antisemitismo, la guerra, la censura— sin solemnidad, pero con una lucidez feroz.

En el documental, Brooks aparece como un sobreviviente que eligió la carcajada antes que el cinismo. Y ahí está la clave: el humor no cura, pero acompaña. No resuelve, pero abre un resquicio. En épocas oscuras, reír no es evadir: es insistir en seguir estando vivos. Hoy te dejo varias recomendaciones de stand ups que me gustan, pero se sabe que el humor es muy personal, así que te desafío a que encuentres los comediantes que te hacen reír (y de paso, que los compartas conmigo).

Para ver

Edición ja ja ja

Acá van cinco stand ups para experimentar el humor en sus muy diversas facetas.

1. Hannah Gadsby, Douglas (Netflix) Irreverencia con forma de ensayo personal. Gadsby mezcla furia, vulnerabilidad y humor con una precisión quirúrgica. Reflexiona sobre neurodiversidad, identidad y el acto mismo de hacer comedia sin renunciar a la risa ni a la incomodidad productiva.

18CHAPPELLE-INTERVIEW-articleLarge

2. Dave Chappelle, Sticks & Stones (Netflix). Chapelle está considerado uno de los mejores comediantes contemporáneos y tiene varios especiales en la misma plataforma para que le agarres la onda.Juego mucho con el racismo (que diría un blanquito si yo le comprara todo el barrio?) pero también se ríe mucho de lo asociados a su raza. En este stand up está en modo “me importa poco todo”. Provocador, incómodo y técnicamente impecable. No busca agradar: busca decir. Y lo hace con una autoridad brutal.

AAAABUB35tuzUfiYiToePXcOR8GZ_MJ_azO3It6Su3E6oHqkjd8sCdrxhLhyw5GkhS4WZLrxmSvsZ3nd6IZXJzfEqX9p6JpX7FzuWWmJ

3. Ali Wong, Baby Cobra (Netflix) Esta mujer de origen asiático tiene una inteligencia y un desparpajo directamente proporcional a su pequeña talla. Es muy directa y no ahorra en malas palabras e imágenes que se definiría como obscenas, pero son tan reales como cómicas. Wong habla de sexo, maternidad y ambición, sin filtro. Si te gusta este stand up no dejes de mirar Single Lady, posterior a Baby Cobra, en el que recorre los placeres de la vida de una mujer soltera, luego de su divorcio. También en Netflix.

AAAABTjDzjJpZy5NoJAOpCNbif0aIh1IwxOvg_BHO5-zFLUPeWH-i7NKoKvR9WsScM_9qtg6y7Q9LH2L8nVyrmcNqQymtn0Ma7ME6_-1

4. Ricky Gervais, Mortality. (Netflix) Hay gente que odia al británico Gervais, porque es provocador con temas demasiado delicados, pero yo no soy una de ellas. Suelo disfrutarlo y me gustó este especial en el que se mete de lleno con la muerte, el sentido de la vida y la corrección política. Gervais dispara contra la religión, la cultura de la cancelación y nuestras contradicciones morales. Su humor es filoso como un bisturí. La mejor parte es cuando se permite mostrar su preocupación por el paso del tiempo y la finitud, que es cuando es capaz de usar el humor como herramienta filosófica y no solo como simple provocación.

5. Ramy Youssef – Feelings(HBO) Inteligente, incómodo y muy político sin ser solemne. Youssef trabaja la identidad, la fe y la culpa generacional con una mezcla de ternura y cinismo, si es que eso es posible

Bonus track

Kevin Hart, Acting my age. Netflix. Hart juega sobre terreno conocido pero lo hace con oficio intacto y una energía que sigue siendo su mayor capital. Hart se ríe de envejecer sin solemnidad, convierte la vulnerabilidad física y emocional en combustible de risas.

Tremendo plan

20231220dicimouyvc0001_2

Villa Dolores. Febrero se vino con todo en este parque de la antigua Mondiola (hoy Pocitos Nuevo). Los martes y viernes a las 10.30 hs hay taekwondo, todos los miércoles a las 17 hs visitas guiadas y también los miércoles, pero a las 19 hs, música en vivo con Nico Arnicho y Fede Noll. Para los más chicos (entre 3 y 6 años) los viernes 13 y 27, a las 14.30 hs, hay cuentos interactivos y juegos sensoriales. Pero hay más propuestas y las podes ver acá.

Taller «¡Barrio a la vista!» destinado a familias. La actividad, a cargo de Lucia Guidali, s

Barrio. El miércoles 11 desde las 16.30 hs hay una actividad súper interesante en el Museo Zorrilla, a cargo de Lucía Guidali, en el marco de la muestra De Punta Brava a Punta Carretas. Se llama ¡Barrio a la vista! y es un juego cooperativo de construcción y toma de decisiones en el que se encarna a la población inicial de una remota localidad costera. Los participantes llegan a tierras desconocidas con la misión de fundar un barrio desde cero. Está dirigido a familias con niños no menores de seis años, que deberán generar un juego que luego se podrán llevar. Acá todos los datos para inscribirse.

Humedales. Esta semana hay varias actividades relacionadas a los humedales, incluyendo una recorrida, este sábado 7, por los humedales de Santa Lucía, en Santiago Vázquez. Acá hay más datos.

1628963471840

Albariño 3.0. Así se llama el nuevo cooking show ideado por Kinoto Studio . Será una oda esta cepa que tan bien se están dando en Uruguay, con un enólogo (Martín Viggiano) y dos bodegas: Casa Viggiano y Cerro del Toro. Kinoto se encargará de maridar estos vinos con platitos locales veraniegos de autor. Será el sábado 21 de febrero.

Mis páginas

9791370090982-yo-que-nunca-supe-de-los-hombres

Terminé hace poco Yo que nunca supe de los hombre s , de la francesa Jacqueline Harpman, un libro inteligente, sensible y provocador, no solo porque está en esta frontera difusa entre ciencia ficción y distopía, sino porque te obliga a hacerte preguntas incómodas, que solemos esquivar porque pensar de trabajo. Lo que tiene de raro, además, es que este libro fue escrito hace 30 años sin mucha pena ni gloria, y hoy revivió gracias a que la cantante Dua Lipa lo eligió para su club de lectura.

Cuarenta mujeres viven enjauladas en un bunker, vigiladas por unos guardias con quienes no tienen interacción. No saben por qué están allí, sobre todo la más joven de todas ellas, una niña que fue secuestrada de algún lado, de alguna familia, a quien no recuerda. Ella es la narradora, una joven con las dudas y revoluciones de la adolescencia, sin casi ninguna guía para entender desde su cuerpo hasta lo que siente.

Algo sucede que hace que la situación de estas 40 mujeres cambie, aunque pronto se preguntan si lo que acaban de conseguir es la libertad. La novela te hace preguntarte constantemente qué papel juega la conexión humana en la civilización (vital, claro está).

Timothée vs Leonardo

di caprio chalamet

Esta semana vi Marty Supreme y luego de dos horas y media cambié de opinión; estaba convencida de que Leonardo Di Caprio debía ganar el Oscar y ahora creo que Chalamet se lo merece por una actuación extraordinaria en una película extraordinaria: ágil, con personajes únicos, con corridas, aventuras y riesgos al estilo Scorsese si alguna vez dirigiera junto a Guy Ritchie.

En algún momento el film me hizo recordar a Catch me if you can , un peliculón dirigido por Steven Spielberg en el que Di Caprio es un estafador de primera línea, inteligente y encantador, que es casi casi lo que encarna Chalamet en Marty Supreme. Frank Abagnale Jr. estafa haciéndose pasar por otros; Marty Supreme (inspirado en el mítico jugador de ping-pong Marty Reisman) convierte el talento y el carisma en una forma de supervivencia casi picaresca.

Las trayectorias de DiCaprio y Chalamet son dos versiones generacionales de un mismo arquetipo: el del actor joven, legitimado por el cine de autor. Ambos se estrenaron muy jóvenes en el cine, con interpretaciones que los instalaron de inmediato como “actores serios” (What’s Eating Gilbert Grape en el caso de DiCaprio; Call Me by Your Name, en el de Chalamet). Los dos construyen su prestigio aliándose con directores-autores como Scorsese, Tarantino, Iñárritu en un caso, y Guadagnino, Wes Anderson y los Safdie en el otro Ambos han evitado la comedia romántica fácil o el encasillamiento televisivo. Son hasta parecidos físicamente hasta cierto punto; son hombres de caras lindas, pero que no encarnan el formato macho men grandote y poderoso.

Pero también hay diferencias, además de los 30 años que los separan. Di Caprio ha hecho una carrera que crece hacia la monumentalidad. La broma repetida de que nunca le tocaba al Oscar es prueba de que ha sido nominado muchas veces, casi todas con justicia. Ocho veces , incluyendo esta última de Una batalla tras otra (en la que está muy pero muy bien), una de las cuales ganó con The Revenant .

Chalamet es mucho más joven y con menos experiencia, pero ha elegido bien sus batallas. Ha encarnado a jóvenes que no conquistan el mundo sino que intentan entenderlo, incluso en cine más comercial como Duna y Wonka.

Donde verlos (en cine o streaming)

Marty Supreme. Cines

Una batallas tras otra. HBO

Catch me if you can. Netflix

The Revenant. Disney

Duna. HBO

El lobo de Wall Street. Amazon Prime

Diamantes de Sangre. Netflix

Había una vez en Hollywood. Netflix

No miren arriba (actúan los dos). Netflix

Willy Wonka. Netflix

Un completo desconocido. Disney