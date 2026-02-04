Dólar
/ Cultura y Espectáculos / DESPEDIDA

El mensaje de Nacho Álvarez para despedir a su padre Jesús, que murió a los 79 años: "Ejemplo de vida"

Nacho Álvarez despidió en sus redes a su padre, Jesús Álvarez, piloto y mecánico de autos, que murió este martes a los 79 años

4 de febrero 2026 - 9:56hs
Ignacio Álvarez

Ignacio Álvarez

Joaquín Ormando

Jesús Álvarez, expiloto de automovilismo y mecánico de autos, murió este lunes a los 79 años. Tras su fallecimiento, su hijo, el periodista Ignacio Álvarez, lo despidió con una publicación en sus redes sociales.

"Orgullo y agradecimiento eterno. Ejemplo de vida, trabajo, honradez y dignidad", escribió el conductor de La pecera, de Azul FM. Álvarez no condujo el programa este martes por este motivo, y fue reemplazado por su compañero Christian Font mientras se realizaba su velatorio y sepelio.

"A fondo hasta bien arriba", agregó Álvarez en la publicación, una fotografía de su padre. En Instagram también compartió una foto de archivo familiar que publicó su hermano, el ingeniero y militante del Partido Nacional, Bernardo Álvarez, en la que los dos hermanos y su hermana Mariana aparecen junto a su padre. El expiloto tenía además un cuarto hijo, Mateo, de un segundo matrimonio.

Apodado "el Gallego", Jesús Álvarez nació en España y se radicó en Uruguay de joven, donde se formó como mecánico. Su trayectoria se repartió entre la gestión de un taller mecánico que cerró en 2020, y su carrera como corredor (fue campeón de competencias de Turismo) y preparador de autos de carrera.

