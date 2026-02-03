Carnaval en los barrios: estos son los 26 tablados que podés visitar en 2026
La temporada de Carnaval 2026 tiene siete tablados privados en funcionamiento y 19 escenarios populares
3 de febrero 2026 - 14:54hs
Los tablados del Carnaval 2026
Más allá de lo que sucede sobre el escenario del Teatro de Verano en el marco del Concurso Oficial de Carnaval 2026, la fiesta se vive principalmente en los barrios.
Este año son 26 los escenarios donde se pueden ver los espectáculos de los diferentes conjuntos, a los que se le suman las propuestas de carnaval itinerante y gratuito que intenta llevar el carnaval a cada rincón de la ciudad.
Los tablados comerciales son siete y abrieron este año con dos novedades: el traslado del Monumental de la Costa hacia el predio el Parque Roosevelt y la apertura del Nuevo Carrusel del Prado a cargo de Daecpu.
La Red de Escenarios Populares se despliega en diferentes barrios desde el Cerro hasta Las Piedras, con carteleras que abarcan principalmente los fines de semana. Se trata de 19 tablados barriales que gestionan vecinos de forma voluntaria durante todo el año y durante Carnaval vuelven a encender las bombitas.
A esta oferta se suma además el carnaval itinerante y gratuito de Carnaval de a Pie y Barrio a Barrio. El primero es organizado por Daecpu y los diferentes municipios de Montevideo, una iniciativa que recoge la idea del ya tradicional escenario móvil que recorre los barrios de la ciudad llevando algunos de los espectáculos a los lugares donde no hay tablados establecidos. En tanto Barrio a Barrio se trata de una iniciativa impulsada por el Municipio A.