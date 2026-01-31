Volvió a encender sus bombitas un tablado que Daecpu rescató del baúl de los recuerdos

En la noche de este viernes 30 de enero la grilla de tablados recuperó un protagonista, luego de mucho tiempo, al concretarse la apertura del Nuevo Carrousel Daecpu del Paso Molino , escenario que cubre el hueco generado por el cierre del tablado que funcionaba en el estadio Belvedere.

“Es un tablado histórico para la gente del Paso Molino, de Belvedere, del Prado, de toda esa zona de Montevideo tan carnavalera, un tablado que estuvo antes en tres lugares distintos, que funcionó mucho tiempo ahí donde está el Monumento a La Carreta, así que reabrirlo para beneficio de los carnavaleros, de los vecinos y muchos laburantes es algo que nos da mucho orgullo”, destacó a El Observador Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu.

Es, además, un logro “muy emocionante para todos los que peinan canas, lo es en lo personal porque ese tablado lo manejó Dalton Rosas Riolfo –recordado promotor de espectáculos populares en Uruguay–, que debe estar contento en el cielo con esto, Dalton era un tipazo, una persona con códigos, un crack armando espectáculos de carnaval, recuerdo mis charlas con él en la platea del Estadio Centenario sobre fútbol y carnaval, nuestras pasiones, también tengo mil anécdotas de cuando iba con mi murga –La Bohemia– al tablado que él tenía en La Mutual, en la Av. 8 de Octubre”, añadió.

“La verdad, que vuelva a estar en la ruta de los carnavaleros este nombre de tablado es una satisfacción enorme, nos da mucha nostalgia, nos recuerda muchas cosas lindas vividas”, concluyó.

DSC_0457

De Belvedere al Viaducto

El tablado en el club Liverpool, gestionado por Daecpu, quedó inactivo para este carnaval dado el inminente inicio de la demolición del estadio del club negriazul, que construirá un nuevo escenario deportivo.

Daecpu, dada esa situación, tras reuniones con autoridades departamentales y municipales, decidió mantener el tablado en la zona, en un predio ubicado a pocos metros de uno de los extremos del viaducto en ese barrio capitalino.

Tiene como límites la Av. Agraciada (donde está el acceso para el público), el arroyo Miguelete, la calle Tembetá (por donde ingresan los conjuntos y la vía del tren (detrás del escenario).

WhatsApp Image 2026-01-31 at 14.16.22

Carlos Soria, encargado del escenario, detalló a El Observador que el nuevo tablado funcionará de miércoles a domingos, tiene capacidad para 600 espectadores y que el precio de la entrada es único y popular, $ 120.

Actuarán, desde la hora 20, cinco conjuntos los viernes y sábado y cuatro en los otros días, “para respetar a los vecinos, queremos terminar temprano, para que todos podamos pasar bien sin molestar a nadie”.

Cada uno de los conjuntos de Daecpu, es decir los 40 que concursan en el Teatro de Verano, y los “fuera de concurso” se presentarán en este escenario "por lo menos dos veces", destacó.

DSC_0399

“Nos encanta este lugar, ojalá sea un tablado que haya llegado para quedarse, pero también tenemos la idea de volver a abrir a todo lujo el tablado de Liverpool cuando el estadio esté terminado”, complementó, a la vez que elogió "el tremendo esfuerzo de Daecpu que invierte mucho para que esto sea posible".

Sobre el valor que tiene como fuente de empleo, más allá de los carnavaleros, en el escenario trabajan más de 30 personas entre empleados directos de Daecpu y otros, teniendo en cuenta los servicios de seguridad, con efectivos de Policía en el exterior y personal privado en su interior, hay personal de Bomberos y está la gente de plaza de comidas, gabinetes higiénicos, audio e iluminación, entre otros.

DSC_0405

Primeras carteleras armadas por Daecpu

La revista Tabú fue el primer conjunto en actuar en el Nuevo Carrousel del Paso Molino y luego lo hicieron, en la noche del estreno, los humoristas Los Rolin, los parodistas Momosapiens y las murgas Diablos Verdes y La Gran Muñeca.

Este sábado 31 se presentarán revista La Compañía, las murgas Doña Bastarda y Falta y Restoy los parodistas Los Adam’s y Zíngaros.

Este domingo 1° de febrero el pizarrón se conformó con la comparsa Valores, los humoristas Los Chobys, la murga La Nueva Milonga y los parodistas Los Muchachos.

El presentador de los conjuntos es el carnavalero Tabaré Luzardo.

DSC_0397

Los precios en la cantina

Agua $ 120

Refrescos $ 130

Cerveza $ 200

Panchos $ 120

Muzzarella $ 200

Hamburguesa $ 200

Chivito $ 250

Churros $ 230 la docena, $ 130 media docena y $ 90 los rellenos