Concurso de carnaval arranca con 40 conjuntos, tres del interior y el jurado por primera vez con presidenta

Carnaval: se pone en marcha el concurso en el Teatro de Verano.

Con la participación de 40 conjuntos -tres de ellos del interior del país- y por primera vez con un jurado presidido por una mujer, este lunes 26 de enero comenzará el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2026 , en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

En el escenario del Parque Rodó, con un aforo de 5.200 localidades todas numeradas y con butacas, competirán 19 murgas, seis comparsas y cinco conjuntos en cada una de las categorías parodistas, revistas y humoristas.

Este año hay dos conjuntos menos con relación a los 42 del verano pasado y tres proceden del interior: la comparsa de Toledo, Herencia Ancestral; los humoristas maragatos, Sociedad Anónima; y la murga sanducera, Jardín del Pueblo.

CARNAVAL 2026 Seis integrantes tendrá el equipo periodístico de Tenfield para las emisiones de los desfiles de carnaval

LIBRO DISCO Cantate una, el desafío de una selección de 10 joyas del carnaval en un innovador cancionero de murga uruguaya

En una actividad organizada por Daecpu -institución conformada por los directores de conjuntos de carnaval-, en coordinación con la Intendencia de Montevideo, habrá inicialmente dos ruedas, por lo cual cada elenco se presentará dos veces ante el jurado que por primera vez presidirá una mujer, Gabriela Barboza.

Barboza (coreógrafa y excomentarista de carnaval en radio) se venía desempeñando como jurado y pasó a la presidencia tras la reciente renuncia de Nicolás Lasa, quien en 2025 había sucedido a Ramiro Pallares en el ejercicio de esa responsabilidad.

Los mejores 24 de los 40 avanzarán a una tercera rueda o liguilla, tras la cual se conocerá la identidad de los nuevos primeros premios del concurso, en la denominada Noche de Fallos, seguramente a inicios de marzo.

Dos debutantes y el regreso de Falta y Resto

En la jornada inicial, este lunes 26 y desde la hora 20.30, se presentarán: la comparsa Más Que Lonja, que viene de debutar en el Desfile Inaugural con un segundo puesto y por primera vez actuará en el concurso; la murga Gente Grande; los también debutantes humoristas Social Club; y la murga Falta Resto, que regresa al concurso luego de ocho años de ausencia.

Para presentar los espectáculos por tercer año consecutivo habrá una dupla, conformada por los comunicadores Álvaro Recoba y Paola Bianco.

Todos los campeones en la cancha

Los cinco campeones del carnaval de 2025 integran la lista de los 40 y saldrán a defender su corona: la murga Doña Bastarda, la comparsa La Sara del Cordón, los parodistas Momosapiens, la revista Tabú y los humoristas Los Rolin.

"Mucho talento creando espectáculos inéditos"

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu, destacó a El Observador que “existe un enorme entusiasmo de cara a este concurso, van varios meses de mucho esfuerzo y trabajo, con mucho talento creando espectáculos inéditos que se van a estrenar ante un público tremendamente exigente como lo es el público del carnaval".

"Es imposible dar un número de cuánta gente trabaja en cada uno de los 40 espectáculos, para mencionar un ejemplo y en una de las categorías, hoy en murgas hay de pronto cuatro, cinco, seis o más cabezas solo para el armado de los libretos y después viene todo lo demás", añadió.

Sí recordó como dato clave que con base en un trabajo de la encuestadora Cifra "en esta gran fiesta de la cultura, un embajador que tiene Uruguay para el mundo como lo es el carnaval, en forma directa e indirecta y no solo hablamos de los conjuntos, porque están los tablados, hay mucho más, tienen un ingreso 44 mil personas... incluso ya nos quedamos cortos con esa cantidad, tenemos una verdadera industria que todos debemos cuidar”.

“Daecpu, directamente, con recursos propios y el aporte de las empresas que nos apoyan, moviliza cada año unos US$ 5 millones en el carnaval… solo en lo que son premios hay unos 44 millones de pesos”, informó.

"Estoy seguro de que vamos a tener una fiesta preciosa, un gran espectáculo para mucha gente, tenemos la expectativa de seguir disfrutando un carnaval hermoso", concluyó.

Dónde verlo por TV

Tenfield, encargada de la televisación y de la producción audiovisual y periodística de estos espectáculos, informó que los espectáculos se podrán ver por VTV, Antel TV, Montecable, canales de emisión por cable del interior y YouTube (Tenfieldoficial) y que el equipo de comunicadores lo integran Marcelo “Chelo” Fernández, Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López, Mariana Romano y Fernanda “Peke” Sander.

Los precios para las entradas

Platea baja: $ 1.070 sector B y $ 970 sectores A y C

Platea media: $ 520 sectores E y F y $ 470 sectores D y G / Palco 2 en platea media: $ 1.070

Platea alta: $ 370 sectores I y J y $ 320 sector H

Esos precios corresponden solo a las dos ruedas iniciales. Las entradas se venden en forma anticipada en los locales de Abitab (hay promociones con Abis y tarjetas). Si hay remante se venderá cada noche en las boleterías del Teatro de Verano.

Los jurados en cada rubro

Rubro 1: Voces, arreglos corales y musicalidad / Jorge Damseaux y Susana Bosch con Diego Berardi como alterno

Rubro 2: Textos e interpretación / Mariana Gerosa y Fernando Schmidt con Eduardo Outerelo como alterno

Rubro 3: Puesta en escena y acción escénica / Adriana da Silva con Eduardo Outerelo como alterno

Rubro 4: Coreografía y bailes / Fernando Imperial con Juan Campo como alterno

Rubro 5: Vestuario y maquillaje / Victoria Falkin con Marianella Freire como alterna

Alfredo Leirós es el presidente alterno del cuerpo que lidera Gabriela Barboza.

Etapa postergada por paro de ADEOM

Considerando el paro de ADEOM anunciado para el miércoles 28 de enero, la etapa 3 de la rueda inicial se postergó como es normal para el primer día libre siguiente a la última de las etapas ya fijadas, por lo tanto con los mismos detalles se va a desarrollar el domingo 8 de febrero.

Concurso de carnaval - primera rueda

Etapa 1 el lunes 26 de enero

Más Que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)

Gente Grande (Murga)

Social Club (Humoristas)

Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 el martes 27 de enero

Herencia Ancestral (Sociedad de Negros y Lubolos)

Don Bochinche y Cía. (Murga)

Diablos Verdes (Murga)

Zíngaros (Parodistas)

Etapa 4 el jueves 29 de enero

Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

A La Bartola (Murga)

Un Título Viejo (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 el viernes 30 de enero

Valores (Sociedad de Negros y Lubolos)

Jorge (Murga)

Los Chobys (Humoristas)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 el sábado 31 de enero

La Sara del Cordón (Sociedad de Negros y Lubolos)

House (Revista)

Mi Vieja Mula (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 el martes 1° de febrero

Madame Gótica (Revista)

Curtidores de Hongos (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 el martes 3 de febrero

Carambola (Revista)

Jardín del Pueblo (Murga)

Cayó la Cabra (Murga)

Los Adam’s (Parodistas)

Etapa 9 el miércoles 4 de febrero

La Compañía (Revista)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 el jueves 5 de febrero

Tabú (Revista)

La Mojigata (Murga)

Queso Magro (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

Etapa 3 el domingo 8 de febrero

Integración (Sociedad de Negros y Lubolos)

La Margarita (Murga)

Cyrano’s (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Nota: el lunes 2 de febrero no habrá actividad por la realización de las festividades de Iemanjá en la zona del Parque Rodó y en los días 6 y 7 de febrero no habrá por la realización del Desfile de Llamadas.

El contexto

Oficialmente la zafra de carnaval en este verano se activó el jueves pasado, con el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio, donde los mejores fueron la murga Patos Cabreros, la comparsa Valores, los parodistas Zíngaros, la revista La Compañía y los humoristas Los Choby’s. Al otro día, el viernes, Mocidade Unida ganó el Desfile de Escuelas de Samba.