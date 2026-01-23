El carnaval tiene a sus primeros campeones: los ganadores del Desfile Inaugural y las menciones del jurado

Carnaval: el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con Daecpu.

La murga Patos Cabreros, la comparsa Valores, los parodistas Zíngaros, la revista La Compañía y los humoristas Los Choby's fueron los cinco triunfadores en el concurso de agrupaciones que participaron en el Desfile Inaugural del Carnaval de 2026 , que se realizó en la noche de este jueves 22, por la avenida 18 de Julio uniendo las plazas Independencia y Cagancha.

De esos cinco, La Compañía logró el mejor puesto por segundo año consecutivo y Valores no solo retuvo el primer puesto ganado en el desfile de enero del año pasado, ganó cuatro veces en los últimos cinco años .

Vencer en el desfile permite al conjunto sumar a su palmarés un logro relevante y obtener un premio en dinero que es un buen aporte para cubrir costos de producción de cada show: “Es como un esponsor de último momento”, dijo a El Observador Fabián Cardozo, presidente del jurado del desfile.

Este año la Intendencia de Montevideo (IM) –organiza esta actividad en coordinación con Daecpu, la institución que nuclea a los directores de los conjuntos– invirtió $ 1.227.931 (unos US$ 32.000) solamente en premios a conjuntos y a las principales performances individuales y colectivas.

El desfile, si bien comenzó con un leve retraso con relación a lo previsto (el primero de los 40 elencos concursantes largó unos 20 minutos después de la hora 20), terminó a la hora estimada, poco después de la una de la madrugada, no obstante hubo varios cuestionamientos, por ejemplo en redes sociales, dado que los últimos (entre ellos varios títulos de los de mayor prestigio) desfilaron con poca gente en el graderío, por lo cual se reanudaron las solicitudes de acortar la duración del espectáculo, al igual que las relacionadas con comenzar varios días antes la venta de localidades y ajustar su precio.

El mejor del Desfile Inaugural de Carnaval

Zíngaros, que no ganaba el desfile desde 2023, con 190 puntos acumulados fue el elenco que obtuvo la mayor calificación de parte del jurado, presidido por Cardozo por décimo consecutivo, responsable de informar los fallos en las primeras horas de este viernes 23.

Una de las novedades en este desfile fue la presencia de algunos conjuntos que hacía varios años no desfilaban, las murgas Falta y Resto y Don Bochinche y Compañía.

Se produjo, además, el debut en esta instancia de la comparsa Más Que Lonjas, con un destacado segundo puesto, y el de los humoristas Social Club.

Participaron en este show inicial los 40 conjuntos que desde el lunes 26 concursarán en el Teatro de Verano Ramón Collazo, más siete elencos fuera de concurso, todo encabezado por el nuevo carro alegórico, que este año rinde tributo a los 70 años de los desfiles oficiales de Llamadas.

La actitud de la murga Doña Bastarda

Doña Bastarda, al concluir el desfile, sobre el escenario en la Plaza Cagancha -donde cada murga expuso un fragmento de su show 2026, brindó una de las canciones de 2025. Imanol Sibes, uno de sus integrantes, explicó que era para respetar la decisión de las autoridades. En la emisión televisiva de Tenfield señaló que la murga espera el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) deje sin efecto la declaración de su libreto como "no apto para todo público" por el contenido del cuplé Juro por mi patria en el que, según el organismo, se "incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas". Hasta tanto no suceda la murga no puede exhibir el espectáculo 2026 en tablados ni en el concurso del Teatro de Verano. Este jueves 22, tras una medida del INAU que generó un fuerte malestar en el ámbito carnavalero, la murga apeló la decisión.

Los puntajes del jurado

Murgas

Patos Cabreros, 189 puntos

Doña Bastarda, 175 puntos

Falta y Resto, 173 puntos

Un Título Viejo, 169 puntos

La Nueva Milonga, 163 puntos

La Gran Muñeca, 161 puntos

La Trasnochada, 161 puntos

A la Bartola, 160 puntos

Curtidores de Hongos, 158 puntos

Los Diablos Verdes, 152 puntos

Jorge, 149 puntos

La Mojigata, 148 puntos

Don Bochinche y Compañía, 146 puntos

Cayó la Cabra, 143 puntos

Queso Magro, 142 puntos

Gente Grande, 140 puntos

Mi Vieja Mula, 139 puntos

Jardín del Pueblo, 134 puntos

La Margarita, 119 puntos

Sociedades de Negros y Lubolos

Valores, 180 puntos

Más que lonja, 179 puntos

Yambo Kenia, 165 puntos

La Sara del Cordón, 162 puntos

Integración, 141 puntos

Herencia Ancestral, 130 puntos

Parodistas

Zíngaros, 190 puntos

Los Muchachos, 185 puntos

Momosapiens, 184 puntos

Caballeros, 177 puntos

Los Adam’s, 172 puntos

Revistas

La Compañía, 186 puntos

Tabú, 184 puntos

Carambola, 173 puntos

Madame Gótica, 157 puntos

House, 149 puntos

Humoristas

Los Choby’s, 189 puntos

Los Rolin, 185 puntos

Sociedad Anónima, 172 puntos

Cyranos, 161 puntos

Social Club, 160 puntos

Menciones especiales

Mejor director de murgas: Diego Perrou (Curtidores de Hongos)

Mejor batería de murgas: Patos Cabreros

Mejor cuerpo de baile de revistas: Tabú

Mejor personaje en humoristas: Alien con Virgilio (Mauricio Suárez - Los Rolin)

Mejor personaje en parodistas: Dupla Trump y Maduro (Horacio Rubino y Federico Pereyra - Momosapiens)

Nota: en este desfile no se entregan menciones en la categoría comparsas, pues las reciben en el Desfile de Llamadas.

El jurado

El equipo de 10 responsables de las calificaciones fue segmentado en dos grupos:

En murgas Pablo Barrios, Gabriela Gómez, Edgardo “Pingüino” González, Juan Ángel Díaz y Fernando Rodríguez.

En las restantes categorías Víctor Magallanes, Nilda Ciparelli, Darwin Pirri, Ricardo Aulet y Ana Laura de Brito.

Los últimos ganadores

Carnaval 2022: comparsa Valores, murga Nos Obligan a Salir, revista Madame Gótica, humoristas Sociedad Anónima y parodistas Zíngaros.

Carnaval 2023: comparsa Valores, murga La Gran Muñeca, revista Tabú, humoristas Sociedad Anónima y parodistas Zíngaros.

Carnaval 2024: comparsa La Sara del Cordón, murga Un Título Viejo, revista La Compañía, humoristas Los Chobys y parodistas Los Muchachos.

Carnaval 2025: comparsa Valores, murga La Mojigata, revista La Compañía, humoristas Los Buby’s y parodistas Caballeros.

Así sigue el Carnaval 2026

Viernes 23 de enero: Desfile de Escuelas de Samba, por la Av. 18 de Julio, desde Andes a Paraguay.

Viernes 23 de enero: inicio de las actividades en los primeros tablados que estarán activos este año.

Lunes 26: comienzo del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval en el Teatro de Verano “Ramón Collazo” del Parque Rodó.

Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Desfile de Llamadas por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores desde Zelmar Michelini hasta Minas.

