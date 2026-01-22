Laura Alonsopérez en el Desfile Inaugural del Carnaval 2026: "Soy candombera de siempre"

La esposa de Yamandú Orsi, Laura Alonsopérez , participó este jueves en el Desfile Inaugural del Carnaval 2026 junto a la comparsa inclusiva Balelé .

En la previa al desfile, Alonsopérez se definió como una " candombera de siempre " y aclaró que no es la primera vez que desfila, aunque sí en estas condiciones: siendo la esposa del presidente de la República .

" No siendo quien soy de conocida ahora por esto que está sucediendo en mi vida, pero soy candombera de siempre ", dijo en diálogo con VTV, según consignó el periodista Leonardo Sarro en redes sociales.

CARNAVAL TV Ciudad televisará los desfiles de Carnaval, Samba y Llamadas, que se verán por aire además de streaming

CARNAVAL Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

La coreógrafa contó que ha desfilado por Isla de Flores, "aunque no hubiera llamadas", y destacó el hecho de que hoy haya una comparsa en "cualquier lugar".

Alonsopérez fue consultada sobre la reacción en su familia cuando se enteraron de que participaría en el desfile: "Es mi decisión, es mi compromiso, es lo que yo puedo aportar y lo hago con mucho cariño, acompañando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/2014463380170440706&partner=&hide_thread=false "Soy candombera de siempre!!" dijo la esposa de Orsi, Laura Alonsoperez, que participa con una comparsa inclusiva en el desfile de Carnaval en el centro de Montevideo. vtv pic.twitter.com/lrgQzNnZOn — leo sarro press (@leosarro) January 22, 2026

Más adelante, en una rueda de prensa, Alonsopérez dijo que estaba "muy contenta" con la invitación de la comparsa y que le había parecido una "linda oportunidad" para que la "expresión artística" pudiera mostrarse.

Cuando le preguntaron si el presidente Orsi estaría presenciando el desfile, respondió que no.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/5noticiasuy/status/2014467452277489802&partner=&hide_thread=false Esta noche se realiza el desfile inaugural del Carnaval por 18 de Julio | Iván Antúnez pic.twitter.com/YCK7Ay9HXD — Noticias 5 (@5noticiasuy) January 22, 2026

En los últimos días la comparsa compartió en sus redes sociales imágenes del ensayo previo al desfile, que incluyó a Alonsopérez.

Balelé es la primera comparsa inclusiva del Uruguay, fundada hace 10 años la agrupación promueve la integración de personas con discapacidad y se ha ganado un lugar en el calendario de actividades de Carnaval al desfilar fuera de concurso tanto en la apertura del Concurso Oficial como en el Desfile de Llamadas.

Originaria del barrio Aires Puros, la comparsa surgió como un espacio de trabajo con personas ciegas y luego se fue abriendo para recibir a cualquiera que quisiera formar parte del conjunto. Actualmente, según señalan sus redes sociales, son parte de la comparsa personas con discapacidad visual, sordas, sordociegas, personas con síndrome de Down así como artistas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad.