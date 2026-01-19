Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Laura Alonsopérez desfilará el próximo jueves en el Desfile Inaugural del Carnaval por la avenida 18 de julio. La coreógrafa y esposa del presidente de la República, Yamandú Orsi, será parte de la comparsa Balelé .

Balelé es la primera comparsa inclusiva del Uruguay , fundada hace 10 años la agrupación promueve la integración de personas con discapacidad y se ha ganado un lugar en el calendario de actividades de Carnaval al desfilar fuera de concurso tanto en la apertura del Concurso Oficial como en el Desfile de Llamadas.

Originaria del barrio Aires Puros, la comparsa surgió como un espacio de trabajo con personas ciegas y luego se fue abriendo para recibir a cualquiera que quisiera formar parte del conjunto. Actualmente, según señalan sus redes sociales, son parte de la comparsa personas con discapacidad visual, sordas, sordociegas, personas con síndrome de Down así como artistas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad.

El ensayo del pasado domingo "fue distinto" para los integrantes de Balelé, según expresaron en sus redes. Alonsopérez participó del ensayo de cara al Desfile Inaugural y la agrupación anunció que será parte del recorrido de la comparsa por la avenida. Balelé suele ser el primer conjunto en desfilar, encabezando las comparsas que forman parte del Concurso Oficial que comenzará el próximo lunes 26 de enero.

"Nos visitó Laura Alonsopérez con una humildad y una calidez que se sintieron desde el primer abrazo. Compartimos risas, charla, tambores y mucha emoción. Fue un encuentro simple y profundo, de esos que se quedan en el corazón. Nos llena de felicidad contarles que también nos acompañará en el desfile inaugural del Carnaval 2026", comunicaron junto a la publicación de un video que resume el ensayo en el que se ve a la esposa el presidente bailando junto a sus vedettes y sus mama viejas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BALELÉ Comparsa Inclusiva (@balelecomparsainclusiva)

El conjunto cerró la publicación con la frase que caracteriza al proyecto: "La inclusión no se predica, se practica".

Bailarina y coreógrafa, Alonsopérez desfilará así por primera vez con una comparsa en el Desfile Inaugural de Carnaval. La esposa del presidente ha desarrollado su carrera artística en el campo de la danza contemporánea y el sistema Río Abierto, con el que viene realizando funciones de su espectáculo Tercer Fuerxa tanto en Montevideo como fuera de la capital.