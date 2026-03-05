Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

"Las luces de colores disimularon mi tristeza": el emotivo mensaje de Lucía Rodríguez luego del Carnaval

Lucía Rodríguez fue la cupletera de Patos Cabreros en el Carnaval 2026 y se convirtió en la primera artista femenina del conjunto, sin embargo el concurso inició con una difícil pérdida a nivel personal

5 de marzo 2026 - 16:11hs
Patos Cabreros

Patos Cabreros

Instagram @patos_cabreros_oficial

"Este Carnaval me encontró rota, atravesando un gran dolor y hacer reír fue mi refugio, las luces de colores disimularon mi tristeza", escribió Lucía Rodríguez al terminar el concurso en una publicación que compartió con sus seguidores en redes sociales. La carnavalera, que este año se estrenó como cupletera de Patos Cabreros y se convirtió en la primera mujer del histórico título, debió enfrentar antes del comienzo del concurso una dura pérdida a nivel personal: la muerte de su padre.

Ahora, después del final del concurso, dedicó algunas palabras de agradecimiento tanto a sus compañeros como a los responsables del conjunto, a sus amigas, su familia y sus compañeros de Desayunos Informales.

"Hubo un grupo arriba y abajo del escenario que me contuvo, a veces casi sin palabras… A todos mis compañeros de Patos Cabreros mis gracias serán eternas, en cada abrazo, cada palabra de aliento, o silencio y mirada comprensiva, sentí que me sostenían", expresó.

En la publicación, la cupletera agregó también una serie de fotografías en las que se ve a sus dos hijos en el ómnibus de la murga o arriba del escenario. Rodríguez contó que este carnaval "fue especial" y que lo disfrutó junto a ellos: "Los vi disfrutar a ellos, compartimos momentos hermosos, no puedo pedir más".

Además, la actriz y humorista extendió su agradecimiento al público carnavalero. "Gracias al público, por quienes hacemos lo que hacemos, a pesar del cansancio intenso de un febrero que parece irreal, en cada risa, cada emoción, cada agradecimiento a quienes entendieron lo que quisimos contar y cuestionar, cada crítica también, porque nos ayuda a seguirnos repensando, ahí está el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Gracias, ustedes son la razón por la que seguimos intentando decir".

Rodríguez también se refirió a los resultados del Concurso Oficial de Carnaval que, pese a las expectativas y las lecturas de los comentaristas del concurso que daban a la murga peleando los primeros puestos, terminó con los patos en la sexta posición.

"Los premios a veces llegan y se festejan, la mayoría de las veces no, y está bien que así sea, pero siempre, siempre, tenemos que celebrar la libertad de decir, hacer, asumir riesgos y dejar algo en los demás, de eso se trata", sostuvo.

