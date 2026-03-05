"Las luces de colores disimularon mi tristeza": el emotivo mensaje de Lucía Rodríguez luego del Carnaval

"Este Carnaval me encontró rota, atravesando un gran dolor y hacer reír fue mi refugio, las luces de colores disimularon mi tristeza" , escribió Lucía Rodríguez al terminar el concurso en una publicación que compartió con sus seguidores en redes sociales. La carnavalera, que este año se estrenó como cupletera de Patos Cabreros y se convirtió en la primera mujer del histórico título, debió enfrentar antes del comienzo del concurso una dura pérdida a nivel personal: la muerte de su padre.

Ahora, después del final del concurso, dedicó algunas palabras de agradecimiento tanto a sus compañeros como a los responsables del conjunto, a sus amigas, su familia y sus compañeros de Desayunos Informales.

"Hubo un grupo arriba y abajo del escenario que me contuvo, a veces casi sin palabras… A todos mis compañeros de Patos Cabreros mis gracias serán eternas , en cada abrazo, cada palabra de aliento, o silencio y mirada comprensiva, sentí que me sostenían", expresó.

En la publicación, la cupletera agregó también una serie de fotografías en las que se ve a sus dos hijos en el ómnibus de la murga o arriba del escenario. Rodríguez contó que este carnaval "fue especial" y que lo disfrutó junto a ellos: "Los vi disfrutar a ellos, compartimos momentos hermosos, no puedo pedir más".

Además, la actriz y humorista extendió su agradecimiento al público carnavalero. "Gracias al público, por quienes hacemos lo que hacemos, a pesar del cansancio intenso de un febrero que parece irreal, en cada risa, cada emoción, cada agradecimiento a quienes entendieron lo que quisimos contar y cuestionar, cada crítica también, porque nos ayuda a seguirnos repensando, ahí está el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Gracias, ustedes son la razón por la que seguimos intentando decir".

Rodríguez también se refirió a los resultados del Concurso Oficial de Carnaval que, pese a las expectativas y las lecturas de los comentaristas del concurso que daban a la murga peleando los primeros puestos, terminó con los patos en la sexta posición.

"Los premios a veces llegan y se festejan, la mayoría de las veces no, y está bien que así sea, pero siempre, siempre, tenemos que celebrar la libertad de decir, hacer, asumir riesgos y dejar algo en los demás, de eso se trata", sostuvo.