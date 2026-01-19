TV Ciudad televisará los desfiles de Carnaval, Samba y Llamadas, que se verán por aire además de streaming

El Carnaval 2026 está cada vez más cerca y este lunes se confirmó cómo será la transmisión televisiva de los desfiles más importantes de la temporada carnavalera.

Según supo El Observador, Tenfield llegó a un acuerdo con TV Ciudad por el que la señal de la Intendencia de Montevideo será la encargada de poner al aire los tres desfiles a través de su señal digital abierta para la capital: el Desfile Inaugural de Carnaval , el Desfile de Escuelas de Samba y los desfiles de Llamadas .

TV Ciudad pondrá a disposición el personal y el equipo técnico de la transmisión, según informaron fuentes a El Observador.

La decisión hace que sea posible ver el desfile tanto por la señal de VTV en los cables del interior –así como en Montecable en Montevideo–, a través de la señal abierta de TV Ciudad y mediante Antel TV en streaming .

Luego de la renegociación de los derechos del fútbol el panorama de la televisión por cable sufrió algunos cambios. El pasado 1 de enero tanto VTV como VTV Plus dejaron de emitirse en los canales de cable de Montevideo. Una decisión que comprende a DirecTV, Cablevisión, Nuevo Siglo, TCC y Montecable; aunque este último retomó recientemente la transmisión de las señales. En el interior, en cambio, los cableoperadores nucleados bajo CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados) siguieron transmitiendo los canales con normalidad.

Posteriormente DirecTV y Flow dieron de baja las señales de los canales privados, que mantienen un vínculo comercial con los cableoperadores de Montevideo.

Hasta 2025, Canal 4, Canal 10 y Canal 12 televisaban la señal de VTV en uno de los tres eventos respectivamente.

Calendario: ¿cuándo son los desfiles?

El Desfile Inaugural de Carnaval dará el puntapié inicial del Concurso Oficial este jueves 22 de enero con el tradicional desfile de agrupaciones por la Avenida 18 de Julio.

El Concurso Oficial de Carnaval comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano con la participación de 40 conjuntos en las cinco categorías: murgas, parodistas, sociedades de negros y lubolos, humoristas y revistas.

En tanto, el Desfile de Escuelas de Samba se desarrollará el viernes 23 de enero también en la avenida del Centro de Montevideo con la participación de ocho agrupaciones.

El Desfile de Llamadas vuelve a Isla de Flores el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero con 43 comparsas en competición. Una selección compuesta por las 23 clasificadas en la última Prueba de Admisión, que se suman a los 23 conjuntos que ya fueron clasificados de acuerdo al veredicto del jurado en el último Desfile de Llamadas.

La negociación de los derechos del Carnaval

El presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), Alfredo Jaureguiverry, informó a El Observador que apenas finalice el Carnaval de 2026, comenzará el proceso de licitación de los derechos de imagen del concurso. Un manejo similar al que realizó recientemente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“La idea es hacer un espejo de lo que hizo la AUF, considerar propuestas, cuanto más haya mejor, para lograr el mejor contrato posible y que eso sea un beneficio directo para Daecpu y sus socios, para los directores de los conjuntos y en definitiva para los carnavaleros y el público”, dijo el presidente.