"Memoria criminal": el día que un exespía del MI6 británico apareció asesinado en Punta del Este

El asesinato en Punta del Este del exespía del MI6 británico, Víctor La Brooy

Los crímenes que estremecieron al país, los expedientes que se perdieron en el tiempo y las historias que aún hoy generan preguntas vuelven a escena en “Memoria criminal”, el nuevo ciclo de El Observador que reconstruye los episodios policiales más impactantes de la historia de Uruguay.

En cada entrega, el espacio repasará investigaciones que marcaron época, personajes que ocuparon titulares durante meses y misterios que nunca terminaron de resolverse. Con contexto, reconstrucción y las voces que quedaron en los archivos, el ciclo propone volver sobre casos que todavía forman parte de la memoria colectiva.

El primer capítulo nos lleva a Punta del Este, 1958. Mientras Yves Montand y Mirtha Legrand desfilaban en el Festival de Cine y la temporada brillaba en la península, un exespía del MI6 británico, Víctor La Brooy, apareció asesinado en los alrededores de la Laguna del Diario.

Así comienza “Memoria criminal”: con una historia donde el glamour de la alta temporada se cruzó con un crimen digno de novela negra.

Embed - El crimen del espía inglés en Punta del Este: un misterio sin resolver | MEMORIA CRIMINAL