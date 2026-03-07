Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes
Domingo:
Mín  18°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / 1958

"Memoria criminal": el día que un exespía del MI6 británico apareció asesinado en Punta del Este

El nuevo ciclo de El Observador comienza con una historia donde el glamour de la alta temporada en Punta del Este se cruzó con un estremecedor y recordado asesinato

7 de marzo 2026 - 5:00hs
El asesinato en Punta del Este del exespía del MI6 británico, Víctor La Brooy

El asesinato en Punta del Este del exespía del MI6 británico, Víctor La Brooy

Los crímenes que estremecieron al país, los expedientes que se perdieron en el tiempo y las historias que aún hoy generan preguntas vuelven a escena en “Memoria criminal”, el nuevo ciclo de El Observador que reconstruye los episodios policiales más impactantes de la historia de Uruguay.

En cada entrega, el espacio repasará investigaciones que marcaron época, personajes que ocuparon titulares durante meses y misterios que nunca terminaron de resolverse. Con contexto, reconstrucción y las voces que quedaron en los archivos, el ciclo propone volver sobre casos que todavía forman parte de la memoria colectiva.

El primer capítulo nos lleva a Punta del Este, 1958. Mientras Yves Montand y Mirtha Legrand desfilaban en el Festival de Cine y la temporada brillaba en la península, un exespía del MI6 británico, Víctor La Brooy, apareció asesinado en los alrededores de la Laguna del Diario.

Más noticias
reforma del transporte sin tunel en 18 de julio seria una solucion mala que empeoraria la situacion, dice arquitecto detras del proyecto
ENTREVISTA

Reforma del transporte sin túnel en 18 de Julio sería una "solución mala" que "empeoraría la situación", dice arquitecto detrás del proyecto

Apartamento de la uruguaya Amy Beitler tras el impacto de un misil en Tel Aviv
TESTIMONIO DESDE ISRAEL

Uruguaya a la que un misil destruyó su apartamento en Tel Aviv se salvó por un mal presentimiento: "El sock de entender lo que había pasado"

Así comienza “Memoria criminal”: con una historia donde el glamour de la alta temporada se cruzó con un crimen digno de novela negra.

Embed - El crimen del espía inglés en Punta del Este: un misterio sin resolver | MEMORIA CRIMINAL

Temas:

Memorias criminales Punta del Este Uruguay El Observador

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es algo temporal
EE.UU.

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es "algo temporal"

Con inversión de más de US$ 10 millones, cowork y 10.000 metros cuadrados: así será la terminal de e-commerce que se construye en el predio del viejo Aeropuerto de Carrasco
DESARROLLO

Con inversión de más de US$ 10 millones, cowork y 10.000 metros cuadrados: así será la terminal de e-commerce que se construye en el predio del viejo Aeropuerto de Carrasco

 Yensi Marfetan contó sobre el incendio del Remate Joaquín Suárez
FUEGO

La influencer uruguaya de remates que perdió todo en un incendio y ahora busca reconstruir su emprendimiento

Más del 70% de los votantes tiene ninguna o poca confianza en que el gobierno va en la dirección correcta
EVALUACIÓN

Más del 70% de los votantes tiene "ninguna" o "poca confianza" en que el gobierno va en la dirección correcta

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos