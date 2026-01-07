El Carnaval 2026 se verá en streaming: Antel TV transmitirá el concurso a través de la señal de VTV

El Concurso Oficial de Carnaval 2026 se podrá ver a través de Antel TV

El Carnaval 2026 se podrá ver a través de streaming . Luego de que la señal de VTV fuera retirada de los cableoperadores de Montevideo, el Concurso Oficial de Carnaval desembarcará en la plataforma digital de Antel sin costo extra para los usuarios de la empresa de telecomunicaciones.

Durante enero y febrero las señales VTV , VTV Plus y FIX TV se transmitirán a través de Antel TV sin costo adicional, según informó este miércoles la empresa estatal. La plataforma transmitirá la programación de las tres señales para aquellos usuarios que "tengan conexión por redes de Antel (fija o móvil)".

Según supo El Observador, el cambio de televisión a streaming no alterará la programación general de VTV que mantendrá su programación .

TELEVISIÓN VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

A PURO CANDOMBE Eduardo Da Luz, un ilustre A Puro Candombe: su nuevo disco después de 20 años, el amor por la candombería y por qué "es el momento de dar un paso al costado" en el Carnaval

Actualmente hay tres vías de acceso al contenido de la plataforma : los usuarios registrados a Antel TV pueden acceder a la programación a través de un Antel Box , un celular (IOS y Android) o el sitio web anteltv.com.uy .

El pasado 1 de enero tanto VTV como VTV Plus dejaron de emitirse en los canales de cable de Montevideo. Una decisión que comprende a DirecTV, Cablevisión, Nuevo Siglo, TCC y Montecable; aunque este último retomó recientemente la transmisión de las señales.

En el interior, en cambio, los cableoperadores nucleados bajo CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados) siguieron transmitiendo las señales con normalidad.

Carnaval 2026: 40 conjuntos en el Teatro de Verano

El Concurso Oficial de Carnaval comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano con la participación de 40 conjuntos en las cinco categorías: murgas, parodistas, sociedades de negros y lubolos, humoristas y revistas.

Más que lonja, la comparsa del Buceo, será la que abrirá el concurso en una noche de la que también participarán la murga Gente Grande, los humoristas Social Club y la murga Falta y Resto en su regreso al escenario del concurso.

El fixture completo de la primera rueda del concurso se puede consultar en este enlace.

Según supo El Observador, aún no hay definiciones respecto a la transmisión del Desfile Inaugural de Carnaval que se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la Avenida 18 de Julio y las dos jornadas del Desfile de Llamadas, que volverán a Isla de Flores el 6 y 7 de febrero con 46 comparsas en competencia.

Además del Concurso Oficial de Carnaval, Antel TV empieza a transmitir desde este miércoles los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).