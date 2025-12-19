Dólar
/ Carnaval / Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

Carnaval 2026: así es el fixture de la primera rueda del concurso en el Teatro de Verano

El Concurso Oficial de Carnaval comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano y contará con la participación de 40 conjuntos entre murgas, comparsas, revistas, humoristas y parodistas

19 de diciembre 2025 - 15:04hs
El Carnaval 2026 ya tiene el fiture definido

Juan Samuelle

El Concurso Oficial de Carnaval está cada vez más cerca. Para este Carnaval 2026 serán 40 los conjuntos que participarán en las cinco categorías: murgas, parodistas, sociedades de negros y lubolos, humoristas y revistas.

Luego del fallo de la Prueba de Admisión, celebrada el pasado mes de noviembre, con la clasificación de varios ganadores del primer premio en su categoría en años anteriores como las murgas Patos Cabreros, Falta y Resto y Diablos Verdes, los parodistas Zíngaros y los humoristas Cyranos –además de la eliminación de títulos históricos como Araca la Cana y La Reina de La Teja– la lista de participantes del próximo concurso quedó cerrada.

Y ya se publicó el fixture de la primera rueda del concurso, que se espera que se desarrolle entre el lunes 26 de enero y el 5 de febrero. Más que lonja, la comparsa del Buceo, será la que abrirá el concurso en una noche de la que también participarán la murga Gente Grande, los humoristas Social Club y la murga Falta y Resto en su regreso al escenario del Teatro del Verano.

El evento, organizado por Daecpu y la Intendencia de Montevideo, se llevará a cabo, como de costumbre, en el Teatro de Verano Ramón Collazo y la venta de entradas se realizará a través de locales Abitab de todo el país.

Noche a noche: así empieza el Carnaval 2026

Etapa 1: lunes 26 de enero

Más Que Lonja (Soc. Negros y Lubolos)

Gente Grande (Murga)

Social Club (Humoristas)

Falta y Resto (Murga)

Etapa 2: martes 27 de enero

Herencia Ancestral (Soc. Negros y Lubolos)

Don Bochinche y Cía (Murga)

Diablos Verdes (Murga)

Zingaros (Parodistas)

Etapa 3: miércoles 28 de enero

Integración (Soc. Negros y Lubolos)

La Margarita (Murga)

Cyrano’s (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4: jueves 29 de enero

Yambo Kenia (Soc. Negros y Lubolos)

A La Bartola (Murga)

Un Titulo Viejo (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5: viernes 30 de enero

Valores (Soc. Negros y Lubolos)

Jorge (Murga)

Los Chobys (Humoristas)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 6: sábado 31 de enero

La Sara Del Cordón (Soc. Negros y Lubolos)

House (Revista)

Mi Vieja Mula (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 7: martes 01 de febrero

Madame Gótica (Revista)

Curtidores de Hongos (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8: martes 03 de febrero

Carambola (Revista)

Jardín Del Pueblo (Murga)

Cayo La Cabra (Murga)

Los Adam’s (Parodistas)

Etapa 9: miércoles 04 de febrero

La Compañía (Revista)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10: jueves 05 de febrero

Tabú (Revista)

La Mojigata (Murga)

Queso Magro (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

Carnaval Teatro de Verano Carnaval 2026

