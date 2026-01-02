VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

El 2026 comenzó con una ausencia en las grillas de los cables de Montevideo y algunos del interior. Los canales VTV , VTV Plus y Gol TV dejaron de emitirse desde este 1° de enero, sin aviso previo . Cada una de las empresas de cable colocó en su pantalla un comunicado explicando que las señales "ya no están disponibles" y que se comunicará "donde seguir disfrutando el contenido relevante".

Según supo El Observador, la salida de VTV y las restantes señales se dio en DirecTV, Cablevisión y los canales que están dentro de Equital (Nuevo Siglo, TCC y Montecable), por decisión de las empresas de cable.

En el caso de Gol TV, además, cesó sus transmisiones a nivel general para toda Latinoamérica, una vez que el 31 de diciembre dejó de regir el contrato actual de derechos de televisión del fútbol uruguayo, que la señal emitía para el resto de la región.

"La señal VTV ya no se encuentra disponible en nuestra grilla de programación, próximamente comunicaremos donde podrán seguir disfrutando el contenido relevante", detalla la placa de Nuevo Siglo. Una placa similar es exhibida por TCC.

Otra de las placas que exhiben las empresas de TV paga dice que la salida de las tres señales se da "en el marco de una revisión de sus derechos de programación".

En el caso de los cables del interior, nucleados bajo CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), las dos señales de VTV se siguen emitiendo como hasta ahora.

Un comunicado de CUTA para sus socios al que accedió El Observador señala que luego de comunicarse con Tenfield (dueña de los canales) el próximo 7 de enero tendrán "una propuesta concreta sobre el fútbol uruguayo vía streaming y la señal lineal VTV". Esto indica qué pasará con el canal de ahora en más, y donde podrán verse el fútbol, básquetbol y Carnaval montevideano (los tres principales eventos transmitidos por VTV) de ahora en más.

En los últimos días se venían dando conversaciones de Tenfield con los cables de Montevideo, Cablevisión y Directv por las señales de la empresa, luego que ésta perdiera los derechos del fútbol en ese soporte. Sin embargo, este paso de las empresas de TV para abonados abre un nuevo escenario de incertidumbre.

El futuro de VTV y qué pasará con el canal

Según supo El Observador en base a fuentes del canal, a partir de las próximas semanas VTV se convertirá en un canal de streaming digital en Montevideo, aunque en el interior seguirá emitiéndose por cable como hasta ahora. El cambio de televisión a streaming no alterará la programación general de VTV, que mantendrá sus programas.

La principal duda, entonces, es qué pasará con los dos contenidos de los que Tenfield mantiene los derechos: el básquetbol y el carnaval. La idea es negociar con alguna de las principales plataformas de streaming, Antel y Disney, aunque aún no hay nada concretado. El básquetbol ya se ve hoy en streaming en la plataforma Basquet Pass, y ya hubo alguna conversación con Disney.

En el interior, en tanto, los cables de CUTA seguirán emitiendo los partidos y eventos del Carnaval.

Según supo El Observador, la decisión de los cables de cortar las señales de Tenfield significa que este año los canales de televisión abierta no recibirán gratis la transmisión de los desfiles de Carnaval y Llamadas como sucedió hasta 2025.

El cambio en los derechos del fútbol que está detrás de la salida de VTV de los cables

Detrás de la decisión de los cables de Montevideo de bajar las señales de Tenfield está el cambio en los derechos del fútbol uruguayo que empezó a regir este año, luego de la licitación convocada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuyos adjudicatarios fueron anunciados el pasado 31 de diciembre.

La AUF anunció que Tenfield (dueña en exclusiva de los derechos de transmisión del fútbol hasta 2025) se adjudicó los derechos de streaming, publicidad y merchandising, y producción comercial. Además, luego de un anuncio sobre un error en la evaluación de las propuestas presentadas en la licitación, tendrá la posibilidad de igual la oferta del consorcio DirecTV/Torneos para el lote de producción audiovisual.

Al dejar de tener el fútbol en el cable (que pasó a estar en manos de DirecTV y Torneos), se abre la posibilidad de que los cables lo compren a esta nueva adjudicataria y no tengan interés en mantener la señal de VTV, o que de todas maneras negocien con Tenfield para tenerlo en sus plataformas de streaming.