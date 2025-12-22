Gabriel Pereyra anunció la despedida de VTV de su programa En la mira, tras 17 años

Este martes 23 de diciembre saldrá por última vez al aire el periodístico En la mira , conducido por Gabriel Pereyra, que luego de 17 años se despide del canal de cable VTV . Así lo anunció el conductor del programa a través de sus redes.

En esa misma publicación, Pereyra contó que a partir de ahora, su pantalla será la de YouTube , donde este año inauguró junto a su pareja, la productora audiovisual Mariana Secco, el canal de streaming y contenido para redes sociales Yunta .

"Otro medio, otras formas, el mismo periodismo", dijo Pereyra al respecto de este cambio. En junio de 2025, en entrevista con El Observador, el periodista dijo al respecto de ese proyecto " tenía ganas de hacerlo y por otro la realidad te empuja. Me pareció que esta altura de mi vida era un desafío. Mariana Secco, que tiene 20 años de experiencia en lo audiovisual, lo que me daba mucha seguridad para tirarme. Es más producto de ella que mío. La diferencia la hace ella, no yo. Esa es la verdad".

"A pesar de mi experiencia larga en televisión y ahora en la radio, para mí siempre lo más apasionante ha sido el diario. Pero este es el proyecto más apasionante de mi vida. Nunca estuve tan motivado como ahora, tan entusiasmado. Quiero poner la vara alta y morir con las botas puestas, porque es un mundo donde tenemos la idea de que la calidad no importa, donde te dicen que el contenido hace la diferencia, pero la gente lee 30 segundos y se va, dicen que es para gente joven, cuando en realidad nuestras mediciones de En la mira, por ejemplo, muestran que es para gente de más de 35, 40 años. Es todo un desafío", dijo en aquel momento.