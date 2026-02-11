Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Mariana Romano contó como vivió su desvinculación de Pasión de Carnaval: "Me despedí de la transmisión diciendo 'hasta mañana' y al otro día me echaron"

"Fue un balde de agua fría" dijo la periodista al referirse a la decisión de VTV de desvincularla del programa Pasión de Carnaval

11 de febrero 2026 - 10:20hs
Mariana Romano&nbsp;

Mariana Romano 

Instagram @maruromano16

El comienzo de la temporada 2026 del programa Pasión de Carnaval, el ciclo de VTV encargado de las transmisiones del Concurso Oficial, estuvo marcado por la salida de una de sus integrantes históricas. La periodista Mariana Romano, encargada de los móviles y entrevistas a los componentes de los conjuntos, fue desvinculada luego de 18 años en el programa.

El pasado 26 de enero, Romano publicó en sus redes sociales un mensaje en el que anunció su despido. "Después de 18 años de pertenecer al equipo de Pasión de Carnaval en el 2026 no seré parte del mismo. Este programa que tanto disfrute, haciendo un trabajo que me apasiona y que me ha dejado entre otras cosas la familia que hoy formé y agradezco infinitamente, mi sostén", expresó la periodista, quien formó una familia junto al murguista Martín Beracochea (quien este año integra la murga Don Bochinche y Cía.).

Este jueves, Romano fue entrevistada en el programa Ciudad viva, que conduce Tania Tabárez en TV Ciudad, y se refirió a cómo vivió el momento de su despido y en qué circunstancias se enteró de la decisión del canal.

"Un balde de agua fría": el relato de Mariana Romano sobre su despido

La periodista exPasión de Carnaval contó que sintió que la desvinculación "fue un balde de agua fría" por el momento en el que se dio, a pocas horas del comienzo de una nueva edición del concurso de Carnaval.

"Empezaba a transitar un Carnaval más, estuve en el Desfile inaugural trabajando, venía trabajando en producción con el armado de las carpetas, armar las fichas técnicas, todo lo que hacemos para preparar lo que viene después", explicó.

"Hice el Desfile, me despedí de la transmisión diciendo 'hasta mañana, que nos reencontramos en el Desfile de escuelas de samba'. Dije 'hasta mañana' y me llamaron para una reunión al día siguiente y me echaron", relató.

Romano contó que llegó a la reunión sin imaginar que su despido estaba sobre la mesa, porque fue convocada a esa instancia junto al resto de sus compañeros de programa, e iban conversando uno por uno con los responsables del canal.

"Cuando me tocó a mi me dijeron que estaba despedida y que no iban a contar conmigo para este Carnaval. Me sorprendió y quedé en shock, porque pensé que era una reunión donde se iban a hablar temas de transmisión, lo que iba a pasar en el Teatro de Verano, cosas de difusión porque la gente no sabía por donde verlo, y me encontré con algo que no me esperaba. Me destrozó", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tvciudadviva/status/2021306778844053748?s=20&partner=&hide_thread=false

Romano contó que “En la pantalla no se dijo nada. La transmisión del Concurso arrancó el lunes y la gente me preguntaba si estaba bien, porque nadie se imaginaba que me habían echado”, y eso la llevó a querer publicar su mensaje en redes para anunciar su desvinculación. "La gente merecía saber lo que estaba pasando", dijo.

