Pasión de Carnaval desvinculó a una de sus periodistas más reconocidas después de 18 años al aire

Este lunes 26 de enero comenzó a rodar el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano , y con el inicio de la competencia comenzó también uno de los programas más seguidos de la fiesta popular: Pasión de Carnaval . Sin embargo, la ausencia de una de sus periodistas más reconocidas llamó la atención de la audiencia.

Mariana Romano no estuvo haciendo sus tradicionales entrevistas a los componentes de los conjuntos del Carnaval, en su lugar fue la periodista Fernanda "Peke" Sander quien salió de su lugar en la famosa "bajadita" del Teatro de Verano para hacer notas uno a uno con los carnavaleros antes y después de su pasada por el escenario.

Este martes, Romano compartió una publicación en sus redes sociales en la que confirmó que ya no será parte del programa y aclaró "decisiones ajenas" a ella hacen que este año "tenga que disfrutar la fiesta de otra forma".

" Después de 18 años de pertenecer al equipo de Pasión de Carnaval en el 2026 no seré parte del mismo. Este programa que tanto disfrute, haciendo un trabajo que me apasiona y que me ha dejado entre otras cosas la familia que hoy formé y agradezco infinitamente, mi sostén", expresó la periodista, quien formó una familia junto al murguista Martín Beracochea (quien este año integra la murga Don Bochinche y Cía.).

"Quiero agradecer a todos los carnavaleros por el respeto y cariño para con mi trabajo, al público por estar siempre del otro lado apoyando, a mis compañeros delante y detrás de cámaras (muchos han pasado en estos 18 años y todos fueron muy valiosos)", escribió Romano en la publicación y agregó: "Gracias Carnaval, sos la fiesta más linda del mundo y mi amor por vos no va a morir nunca".

La periodista había formado parte de la transmisión oficial del Desfile Inaugural de Carnaval el pasado jueves 22 de enero.

En 2025 el programa de Tenfield había atravesado una restructura, tanto a nivel de su escenografía como en lo relacionado a los talentos en pantalla. El clásico estudio de Pasión de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo se trasladó al estudio central de VTV donde desde entonces conducen en programa la dupla de Rosario Rodríguez y Nelson Burgos.

En ese momento, quien fue apartado de la pantalla de Pasión de Carnaval fue Alejandro "Lali" Sonsol. En aquel momento el periodista deportivo también había formado parte de la transmisión del Desfile Inaugural de Carnaval por la avenida 18 de Julio.