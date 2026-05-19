El emotivo homenaje a Cacho de la Cruz en los Martín Fierro 2026 que conmovió a su hijo Maxi

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro 2026 el lunes 18 de mayo en Buenos Aires. Durante la ceremonia, se emitió el tradicional segmento "In Memoriam", destinado a recordar a las personas vinculadas a la industria audiovisual fallecidas en el último año.

En esta edición, la cantante Ángela Torres interpretó en vivo la canción Recuérdame, compuesta por Robert López y Kristen Anderson-Lopez para la película animada Coco. Mientras se desarrollaba la presentación musical, las pantallas del salón proyectaron imágenes de distintas figuras del espectáculo y los medios de comunicación.

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Entre los nombres incluidos en el video se encontró el de Cacho de la Cruz , fallecido el 7 de noviembre de 2025 a los 88 años. La inclusión de De la Cruz respondió a su origen argentino y a su trayectoria en los medios, a pesar de haber desarrollado la mayor parte de su carrera en la televisión uruguaya.

Junto a De la Cruz, el segmento incluyó a otras personalidades del ámbito artístico y periodístico, tales como los actores Héctor Alterio y Luis Brandoni, el relator deportivo Marcelo Araujo, y otras figuras como Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo y Marikena Monti. El bloque concluyó con la frase en pantalla: "Siempre los recordaremos".

La respuesta de Maxi de la Cruz

Tras la emisión del homenaje, el actor y comediante uruguayo Maxi de la Cruz, hijo de Cacho, se pronunció a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió el fragmento del video en el que aparecía la imagen de su padre durante la gala.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dirigido a la entidad organizadora de los premios: "Muchas gracias Aptra por el recuerdo a papá hoy en la entrega de los Martín Fierro".