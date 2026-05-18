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Lucas Sugo publicó un emotivo mensaje al regresar a Rivera de visitar a su hija, en tratamiento en EEUU: "Compartiendo fe, luz y amor"

En medio de una serie de viajes familiares y laborales, el músico Lucas Sugo compartió una emotiva reflexión al volver a su hogar en Rivera

18 de mayo de 2026 16:32 hs
Lucas Sugo
Foto: Leonardo Carreño.
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El músico uruguayo Lucas Sugo compartió una reflexión sobre su situación laboral y familiar este fin de semana al regresar a su hogar en Rivera.

Llegando a casa. Fueron muchos días lejos, pero siempre agradecido a nuestro padre y confiando en él en todo momento”, escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram este domingo. El cantante, que en los últimos días protagonizó una serie de conciertos en Argentina, se refirió a su presente.

Además de los compromisos laborales, shows y giras, el músico viaja a Estados Unidos frecuentemente, donde su hija mayor se encuentra en proceso de tratamiento clínico para el cáncer que le fue diagnosticado en 2025.

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“La Vida Mía se divide en tres en estos tiempos: compartiendo fe, luz y amor con mi Flor amada y mi campeón Lucas en EE. UU.; compartiendo tiempo de calidad y amor con mi Isa amada, mi compañera de todas las horas Antonella y mi mamá aquí en Rivera”, expresó el músico.

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En medio de esta situación familiar, Sugo continúa desarrollando su carrera en los escenarios: "Seguimos cumpliendo los compromisos laborales que en estos tiempos son muy importantes para solventar todo lo que nos está pasando”, sostuvo.

Además, el artista dedicó unas palabras en agradecimiento a sus seguidores. “Gracias a cada uno de ustedes por estar en todas”.

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