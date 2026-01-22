Guía práctica para ver el Carnaval 2026: canales, streaming y el trasfondo de la televisación de la fiesta de Momo

La fiesta carnavalera vuelve a tomar la ciudad. El Desfile Inaugural da inicio este jueves al Carnaval más largo del mundo, con la participación de 40 conjuntos en las cinco categorías que desplegarán sus espectáculos tanto en los barrios como en el Teatro de Verano durante más de un mes.

La televisación del concurso, que desde hace varios años está en manos de la empresa Tenfield , no será este año igual que el anterior. El conflicto entre la empresa y los cables, originado en la licitación de los derechos del fútbol, llevó a algunas modificaciones en la forma de mirar el Carnaval en una pantalla .

Mientras los desfiles de Carnaval, Llamadas y Samba desembarcan en el canal de la Intendencia de Montevideo por televisión abierta, las actuaciones de los conjuntos en el Ramón Collazo se podrán ver por primera vez en tiempo real por streaming.

La interrupción de la emisión por parte de los canales privados de la televisión abierta de los Desfiles del Carnaval montevideano que se venía dando en los últimos años —el “reparto” habitual era que Canal 10 transmitía el Desfile Inaugural y los canales 4 y 12 las Llamadas— tiene de fondo el nuevo mapa de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo.

Hasta el 2025, los derechos del fútbol pertenecían en exclusiva a la empresa de la T, al igual que los del Carnaval. Luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) convocara a una licitación de cara a la renovación de los derechos para el período 2026-2029, y ahora que dicha licitación ya está resuelta, Tenfield se quedó con los derechos para el streaming, mientras que los del cable pasaron a la empresa argentina Torneos, asociada con DirecTV.

Esa definición por parte de la AUF llevó a un quiebre entre Tenfield y varias empresas de cable, incluyendo las que integran Equital (Nuevo Siglo, TCC y Montecable), que pertenecen a los canales abiertos.

Los canales de Tenfield —VTV, VTV Plus y Gol TV— se bajaron de las grillas de los cables el primer día del 2026 por decisión de las empresas de televisión para abonados. Al dejar de tener el fútbol en el cable (que pasó a estar en manos de DirecTV y Torneos), se abre la posibilidad de que los cables lo compren a esta nueva adjudicataria y no tengan interés en mantener la señal de VTV.

Aunque las dos señales de VTV volvieron luego a algunos, y se han mantenido en los cables del interior, las negociaciones con las otras empresas siguen. Sin embargo, y como respuesta a haber sido bajados de las grillas de los cables, desde Tenfield se decidió que no todos los canales de televisión abierta recibieran de forma gratuita la transmisión de los desfiles de Carnaval y Llamadas como sucedió hasta 2025.

Los desfiles

Entonces, ¿cómo se podrán ver los desfiles de la temporada carnavalera en los televisores de Montevideo? Tenfield llegó a un acuerdo con TV Ciudad por el que la señal de la Intendencia de Montevideo será la encargada de poner al aire los tres desfiles a través de su señal digital abierta para la capital: el Desfile Inaugural de Carnaval, el Desfile de Escuelas de Samba y los desfiles de Llamadas.

Eso quiere decir que podrás ver los desfiles si sintonizás el canal a través de una antena de aire –en la señal 6.1– en las siguientes fechas:

El Desfile Inaugural de Carnaval dará el puntapié inicial del Concurso Oficial este jueves 22 de enero con el tradicional desfile de agrupaciones por la Avenida 18 de Julio.

En tanto, el Desfile de Escuelas de Samba se desarrollará el viernes 23 de enero también en la avenida del Centro de Montevideo con la participación de ocho agrupaciones.

El Desfile de Llamadas volverá a Isla de Flores el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero con 43 comparsas en competición.

Este miércoles Antel anunció que también transmitirá todos los desfiles a través de la plataforma de streaming Antel TV. Y en Montecable, desde la capital, se puede ver a través de la señal de VTV.

Canal 4 por su parte ha sido el único canal privado de televisión abierta que anunció la transmisión del Desfile Inaurugual de Carnaval este jueves a partir de las 20:00.

El Concurso Oficial

En televisión:

Entonces, si no vas al tablado, estas son hasta el momento las opciones para ver el concurso.

Si estás en Montevideo será posible ver el Concurso Oficial de Carnaval a través de VTV en el canal de cable Montecable. Según supo El Observador, Tenfield se encuentra negociando con TV Ciudad la posibilidad de transmitir en el canal público también las actuaciones del Teatro de Verano.

Si vivís en el interior significa que los cableoperadores de tu ciudad, nucleados bajo CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), siguieron transmitiendo los canales con normalidad por lo que podrás ver el concurso a través de las tradicionales señales de VTV y VTV Plus.

Este es el fixture de la primera rueda del concurso, que se espera que se desarrolle entre el lunes 26 de enero y el 5 de febrero. Más que lonja, la comparsa del Buceo, será la que abrirá el concurso en una noche de la que también participarán la murga Gente Grande, los humoristas Social Club y la murga Falta y Resto en su regreso al escenario del Teatro del Verano.

Por streaming:

A comienzos de este año Antel anunció que durante enero y febrero las señales VTV, VTV Plus y FIX TV se transmitirán a través de Antel TV sin costo adicional.

La plataforma transmitirá la programación de las tres señales para aquellos usuarios que "tengan conexión por redes de Antel (fija o móvil)", según informó la empresa estatal.

Actualmente hay cuatro vías de acceso al contenido de la plataforma: los usuarios registrados a Antel TV pueden acceder a la programación a través de un Antel Box, un celular (IOS y Android), un smart TV o el sitio web anteltv.com.uy.

La negociación de los derechos del Carnaval

El presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), Alfredo Jaureguiverry, informó a El Observador que apenas finalice el Carnaval de 2026, comenzará el proceso de licitación de los derechos de imagen del concurso. Un manejo similar al que realizó recientemente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“La idea es hacer un espejo de lo que hizo la AUF, considerar propuestas, cuanto más haya mejor, para lograr el mejor contrato posible y que eso sea un beneficio directo para Daecpu y sus socios, para los directores de los conjuntos y en definitiva para los carnavaleros y el público”, dijo el presidente.