Un Sueño de Candombe, el carro alegórico de la Intendencia de Montevideo para los desfiles de carnaval

Un Sueño de Candombe es el nombre del carro alegórico que la Intendencia de Montevideo presentará al inicio de cada uno de los desfiles oficiales del Carnaval de 2026 , por lo cual se estrenará este jueves 22, al comienzo del Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio.

Federico Gauthier, artista doloreño que este año estuvo a cargo del diseño artístico y del armado del carro, explicó a El Observador que este año el eje temático de esta obra escultórica es rendirle un homenaje a los 70 años del comienzo de los Desfiles de Llamadas , que si bien tienen una historia mucho más extensa, oficialmente se realizan desde 1956 –cuando se estrenó esa actividad con ocho comparsas–.

“La gran figura del carro es un niño abrazado a su tambor, está semidormido, en un estado de ensoñación, vestido de candombero y soñando con las Llamadas de Uruguay, es un niño observado por vecinos desde los míticos balcones que hay por donde van desfilando las comparsas y observado por una medialuna afro –uno de los trofeos que son parte de cada formación candombera–”, detalló.

El carro, que mide ocho metros por 2,5 metros, fue elaborado con base en grandes bloques de poliestireno expandido de alta densidad, papel craft y pintura acrílica en tiempo récord: de 10 a 15 días en el diseño de 15 a 20 días para construirlo en las instalaciones de antiguo Mercado Modelo.

Hubo aportes de un equipo de artesanos liderado por Federico Gauthier y conformado por Matías Dopasso, Guillermo Gauthier, Camila Cabrera, Sivyl Mercado y Mónica Geremia.

Dónde ver al carro alegórico

El carro alegórico Un Sueño de Candombe se presentará, también, en el Desfile de Escuelas de Samba este viernes 23 de enero (también por la Av. 18 de Julio), en las dos noches del Desfile de Llamadas (el 6 y 7 de febrero) por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores y en cada uno de los corsos barriales que se desarrollarán, organizados por la intendencia capitalina, en la zafra de carnaval de este verano.

El contexto

El antecedente más próximo, el carro alegórico de la Intendencia de Montevideo para los desfiles carnavaleros de 2025, fue diseñado y realizado por el artista Sebastián Suárez y se trató de un barco de aquellos que trajeron a Montevideo carnavales desde otros sitios –representados por trajes distintivos–, con Rosa Luna de mascarón de proa, las típicas bombitas de los tablados y sirenas tomando mate.