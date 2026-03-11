Carnaval 2026: cómo TaTa acompañó la celebración más popular del país

TaTa volvió a ser el supermercado oficial del Carnaval 2026 , acompañando una de las celebraciones culturales más representativas del Uruguay y reafirmando su compromiso con las tradiciones que forman parte de la identidad del país.

Con presencia en todo el territorio nacional y reconocido con el sello de Marca País, TaTa acompañó algunas de las principales instancias del carnaval tanto en Montevideo como en el interior, apoyando espectáculos, conjuntos y escenarios que cada año convocan a miles de personas.

En la capital, la marca acompañó el Desfile Inaugural por la avenida 18 de Julio, el Desfile de Llamadas y el concurso oficial del Teatro de Verano, participando junto a algunos de los conjuntos más destacados del carnaval.

El apoyo se extendió también a tablados y escenarios de distintos puntos del país, incluyendo celebraciones y carnavales locales en diversas ciudades del interior, reforzando el vínculo de TaTa con las comunidades donde desarrolla su actividad.

Durante toda la temporada, la compañía generó además distintas experiencias para clientes y colaboradores, con invitaciones a espectáculos, entrega de obsequios y acciones especiales en los eventos, buscando compartir la fiesta del carnaval junto a miles de uruguayos.

“Para TaTa es muy importante acompañar una celebración tan representativa de la cultura uruguaya como el Carnaval. Es una fiesta que reúne a las familias, a los barrios y a las comunidades en todo el país. Como supermercado con presencia en todo el territorio nacional, buscamos estar cerca de las personas también en estos momentos que forman parte de nuestra identidad cultural”, señaló Ximena Quintas, directora de Marketing de TaTa.

A través de estas iniciativas, TaTa reafirma su compromiso con el acompañamiento de las expresiones culturales que forman parte de la vida social del país y con el apoyo a celebraciones que convocan a familias y comunidades en todo el país.