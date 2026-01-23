Cantate una, el desafío de una selección de 10 joyas del carnaval en un innovador cancionero de murga uruguaya

Leer letras de canciones emblemáticas –y los acordes para aprovechar la guitarra–, conocer el contexto histórico y social de cuando fueron creadas y utilizar un código QR para escuchar nuevas versiones creadas por dos reconocidos murgueros es lo que permite Cantate una, un cancionero de murga uruguaya , que viene como anillo al dedo cuando arranca una nueva zafra de carnaval .

La obra, creada por los carnavaleros Jesús Fernández, Fabián Cardozo, Maximiliano Xicart y Pablo Riquero , se presentará al mediodía de este sábado 24 de enero, en la parrillada Lo de Silverio (en Rossel y Rius y 4 de Julio).

Si bien tienen todos otras responsabilidades, Cardozo es comunicador y jurado del Desfile Inaugural del Carnaval; Xicart es dramaturgo y letrista de conjuntos de carnaval; Riquero es músico y actual director de la murga Patos Cabreros; y Fernández es exintegrante de La Mojigata y La Gran Muñeca, jurado de carnaval en Canelones y vive en Buenos Aires (donde es tallerista de murgas).

La retirada “Los Pájaros” de Asaltantes con Patente 1961 –escrita por Carlos Soto–; el saludo “Bien de al lado” de La Gran Muñeca 1996 –obra de Eduardo “Pitufo” Lombardo”–; y “La Despedida del Gran Tuleque” –texto de Mauricio Rosencof y Jaime Roos– son apenas tres ejemplos de piezas murgueras incluidas en este cancionero.

Un libro disco

“Cantate una tiene como novedad ser un libro disco, es un cancionero de murga uruguaya con 10 obras entre las que hay clásicos como de Araca la Cana y de Asaltantes con Patente y también creaciones de estos tiempos como de La Mojigata y de Cayó la Cabra, por mencionar solo algunos ejemplos, es una selección que se hizo en equipo y creemos que representa a todas las generaciones y estilos”, contó el coautor a El Observador.

Como se adelantó, Jesús y Riquero en un estudio en Buenos Aires grabaron versiones especialmente para esta obra, lo hicieron a dos voces y una guitarra, de esas 10 canciones, "versiones intimistas pero muy murgueras", definió Cardozo.

La gente que adquiera el libro podrá mediante la lectura de un código QR escuchar la canción y, como se mencionó, quienes toquen la guitarra podrán aprovechar que la letra –como en los viejos cancioneros– se presenta en el libro acompañada por los acordes.

Riquero comentó a El Observador que el valor de este trabajo "básicamente está en reunir las canciones populares murgueras que están en el imaginario colectivo, que la gente ya las canta, en un cancionero con los acordes y el disco para que puedan escuchar las versiones, es un trabajo completo porque tiene l historia y el contexto de los temas y permite a su vez tocarlos y cantarlos".

Se venderá en los tablados

El cancionero, editado por Acercándonos ediciones (Argentina), se distribuirá en ambos países.

En Uruguay se podrá adquirir este sábado por primera vez, durante el acto de lanzamiento, y luego se venderá en varias librerías, pero también en tablados como el del Velódromo Municipal y en el Teatro de Verano "Ramón Collazo".

El contexto

“Cantate una” es el cuarto libro de Fabián Cardozo. Todos están relacionados con el género murga. El primer trabajo se tituló “Bien de al lado - Vida y música de Edú Pitufo Lombardo”, lo editó Fin de Siglo; el segundo fue “100 veces murgas - Relatos esenciales de la murga uruguaya”, creado junto con Guzmán Ramos, editado por Penguin Random House; y el tercero fue “Murga uruguaya para chic@s”, editado en Argentina por Sudestada, elaborado junto con Maximiliano Xicart.

