Accidentada actuación de Los Chobys en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano

Concurso de carnaval: Los Chobys estrenaron su espectáculo en el concurso de 2026.

La actuación del conjunto de humoristas Los Chobys , en la noche de este viernes 30 por el concurso de carnaval en el Teatro de Verano , tuvo inconvenientes de tal magnitud que debió interrumpirse para, luego de algunos minutos, volver a comenzar, no obstante los inconvenientes continuaron.

El corte del show y su reinicio, algo que ha ocurrido muy pocas veces en el historial del concurso carnavalero, tuvo como motivo una secuencia de ineficiencias en el audio que afectó tanto a los carnavaleros como a los espectadores.

Los Choybs, elenco de la categoría humoristas liderado por Leonardo Pacella y Julio Yuane, se presentaron a tercera hora, poco antes de la medianoche, con su espectáculo titulado "Tiempos modernos".

Durante los primeros minutos del espectáculo, en el graderío no se escuchaba con la adecuada calidad lo que exponían los solistas y el coro. Eso motivó quejas crecientes del público pero, tal como lo establece el reglamento, el conjunto no detuvo su actuación, algo que sucedió una vez que contaron con el aval de la organización, informaron integrantes del elenco tras la actuación.

Dijeron, también, que la medida de detener la actuación y volver a iniciarla, pese a que los problemas siguieron aunque en menor medida, había sido lo correcto para proteger a los artistas y al público.

La interrupción, añadieron, se concretó luego de gestiones que involucraron a integrantes de Daecpu -la entidad que nuclea a los directores de los conjuntos carnavaleros-, la Intendencia de Montevideo y el jurado que desde este año preside Gabriela Barboza.

Según supo El Observador, un funcionario de la intendencia, apenas percibió el problema, consultó a la presidenta del jurado, que le expresó que lo correcto era interrumpir el espectáculo y reiniciarlo, a fin de garantizar una correcta evaluación del mismo, y eso fue avalado por Daecpu.

Sobre los motivos de la adversidad, no hubo problemas en el equipamiento que está al servicio de todos los conjuntos, sí existió "un error humano", ajeno al funcionariado del Teatro de Verano Ramón Collazo, señaló otra fuente.

El telón se cerró y luego de unos minutos los presentadores de los conjuntos, Paola Bianco y Álvaro Recoba, volvieron a anunciar a Los Chobys que, con algunas alusiones cómicas a lo que había pasado, reiniciaron su espectáculo, no obstante los problemas volvieron a ocurrir en varios momentos, incluso hubo nuevos reclamos desde las plateas, pese a lo cual completaron el estreno de su propuesta en este carnaval 2026.

DSC_0474 Los Chobys en la primera rueda del concurso de carnaval de 2026.

Lo que se dijo desde el conjunto

Tras el debut de Los Chobys, en declaraciones al programa Carnaval del Futuro -en radio Centenario- Pacella admitió que la situación "generó inseguridad" durante la actuación, especialmente en los integrantes más jóvenes de un elenco que este año tiene como nueva figura a Leticia Cohen, a la vez que expresó su deseo de que las dificultades no hayan incidido en la evaluación del equipo de jurados.

DSC_0482 Los Chobys en la primera rueda del concurso de carnaval de 2026.

El momento destacado

Uno de los mejores momentos del espectáculo que estrenaron Los Chobys fue cuando se expuso una escena en la que un grupo de amigos se disponen a pagar la cuenta tras comer en un restaurante.

Uno de los mejores momentos del espectáculo que estrenaron Los Chobys fue cuando se expuso una escena en la que un grupo de amigos se disponen a pagar la cuenta tras comer en un restaurante, con el clásico "yo pago y después me transfieren".

Así sigue el concurso de carnaval en el Teatro de Verano

En la noche de este viernes 30 de enero se completó la quinta etapa de la rueda inicial en el concurso carnavalero, con la actuación -además de Los Chobys- de la comparsa Valores y las murgas Jorge y La Trasnochada.

Fue la primera etapa con entradas agotadas en un escenario con un aforo de algo más de 5.000 espectadores.

Este sábado 31, desde la hora 20.30, se desarrollará la sexta etapa con la actuación de la comparsa La Sara del Cordón, la revista House, la murga Mi Vieja Mula y los parodistas Caballeros.