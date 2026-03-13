Feriados de marzo 2026 en Uruguay: cuáles son los asuetos del mes y cuándo comienza la Semana de Turismo

El mes de marzo de 2026 tendrá el próximo feriado que aplicará para todos los uruguayos , además de varios feriados especiales vinculados a distintas actividades laborales , en los que los trabajadores de determinados sectores tendrán asueto.

El siguiente descanso general en el calendario nacional será la Semana de Turismo , también conocida como Semana Santa , que este año comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril .

Las fechas de este feriado son variables , ya que dependen del calendario religioso y pueden caer tanto en marzo como en abril. En 2026 , la semana se repartirá entre ambos meses.

Más allá de Semana de Turismo, durante marzo habrá varios feriados vinculados a distintas ramas de actividad , que aplican únicamente para determinados trabajadores.

Uno de ellos es el Día del Trabajador Textil, que este año se celebró el pasado domingo 8 de marzo.

El decreto N°743/986, promulgado en 1986, establece que el segundo domingo de marzo de cada año sea considerado el día de este sector, incluido dentro del régimen de feriados pagos previsto por la ley.

Otro de los asuetos del mes es el Día del Trabajador del Metal y ramas afines, conocido popularmente como Día del Metalúrgico, que se celebra este sábado 14 de marzo.

La fecha fue establecida por la ley N°18.316, promulgada el 11 de julio de 2008 durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez, y dispone que cada 14 de marzo sea considerado feriado para los trabajadores de la industria de productos metálicos, maquinaria y equipos.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el feriado alcanza a diversos subgrupos de la industria, entre ellos las industrias metálicas básicas, fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos, astilleros y talleres navales, así como empresas vinculadas a aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos, instrumentos médicos, maquinaria de oficina y equipos informáticos.

También están incluidos trabajadores de fabricación de carrocerías y ensamblado de vehículos, empresas de auxilio mecánico automotriz, industrias de plásticos y juguetes, así como personal de estaciones de servicio, gomerías y estacionamientos.

En algunos casos, si los trabajadores son convocados a cumplir tareas durante ese día, deberán cobrar el jornal doble o remuneraciones adicionales, de acuerdo con lo que establecen los laudos y convenios correspondientes.

Otros días con asueto para algunos trabajadores

El domingo 15 de marzo se celebrará además el Día del Trabajador de Edificios, una fecha establecida en la Séptima Ronda de Consejos de Salarios de 2018.

Este día corresponde al grupo 19, subgrupo 3, que comprende al personal de edificios de propiedad horizontal, y se considera feriado laborable pago. Quedan exceptuados los trabajadores que desempeñan tareas en zonas balnearias, cuyo día se celebra el 28 de noviembre.

Por último, el 16 de marzo será el Día del Trabajador de la Logística, correspondiente al grupo 13 del sector transporte y almacenamiento, que incluye actividades de servicios logísticos y almacenamiento para terceros.

En este caso, si un trabajador presta tareas durante la jornada, el empleador deberá pagar una remuneración equivalente al doble de lo habitual, tal como establece el artículo 18 de la ley N°12.590.