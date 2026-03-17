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Luto en Rampla Juniors por la muerte del adolescente de 14 años en el accidente de tránsito en Aires Puros, quien jugaba en sus formativas

El adolescente del accidente en Aires Puros era jugador de la Sexta división de Rampla Juniors

17 de marzo 2026 - 9:19hs
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Rampla Juniors lamentó la muerte del adolescente de 14 años en el accidente de tránsito en Aires Puros ocurrido este lunes, quien era futbolista de las formativas picapiedras y que había comenzado los entrenamientos en el club

“Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ta división)”, señalaron los rojiverdes en sus redes sociales.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza. Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra. QEPD”, dice la nota de Rampla Juniors.

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Además, en las redes sociales hubo mensajes para recordar al juvenil.

Pablo Pereira
DIVISIONAL C

Rampla Juniors comenzó a entrenar, bajó drásticamente el presupuesto, ya contrató a siete jugadores pero necesita pagar USS 650 mil para quedar habilitado a jugar en la C

El operativo policial desplegado en Aires Puros
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Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

La cuenta Soy Juvenil lamentó el hecho y señaló que Rodríguez había tenido este lunes su primer entrenamiento de la temporada en Rampla Juniors.

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El testimonio de un amigo de Santiago

Soy Juvenil también compartió el audio con el testimonio de un amigo de Santiago Rodríguez que estaba junto a él en el momento del accidente.

"Estamos volviendo de la práctica, normal. Estábamos riéndonos. Yo le había dicho antes de que pasara todo, vamos a tomar otro bondi. Estábamos con otro compañero que también íbamos para el mismo lado. Vamos a tomarnos otro bondi. Nos tomamos ese mismo bondi 195, los tres. y arrancamos rumbo a nuestras casas", narró Thiago Gamboa.

El testimonio del accidente en Aires Puros

El testimonio del accidente en Aires Puros

"Santiago fue el primero que se bajó, nos veníamos riendo, él nos preguntó si íbamos a la práctica y todo. Y nada, cuando baja, miro para atrás y veo el auto a toda velocidad y mi amigo cruzar justamente cuando cruza el auto y el auto lo hace volar por los aires", agregó.

"La verdad es muy triste por por la familia, por el amigo que era, por el hermano, por todo. Fue un gran amigo en nuestra vida, una gran persona. Y su sonrisa siempre la vamos a recordar, jugando al fútbol. Que en paz descanse Santiago, que sea donde sea que esté, que lo voy a extrañar demasiado. Y siempre lo voy a llevar en mi corazón".

El accidente en Aires Puros

El adolescente de 14 años murió atropellado en un accidente de tránsito que se produjo en la noche de este lunes en Bulevar Batlle y Ordóñez y Arechavaleta, en el barrio Aires Puros.

Según informó en primera instancia Telenoche, testigos del siniestro dijeron que el menor se bajó de un ómnibus y que, cuando se disponía a cruzar la calle, fue atropellado por un auto.

Aires Puros accidente de tránsito

Cuando los familiares del adolescente llegaron al lugar, empezó una dicusión con el conductor del auto. La situación escaló y la Policía debió intervenir para contener los ataques al conductor, que fue retirado de la escena.

En el operativo la Policía debió utilizar balas de goma para disuadir los incidentes y debió enviar un camión blindado a la zona.

Temas:

Rampla Juniors Aires Puros

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