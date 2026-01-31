Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Daecpu anunció la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval: fecha, lugar, precios y otros detalles

La comercialización de los abonos para presenciar los espectáculos de la Liguilla del Concurso de Carnaval se hará solamente en un día y en la sede de Daecpu

31 de enero 2026 - 5:00hs
Daecpu anunció la vente abonos para ingresar a la platea baja del Teatro de Verano durante la Liguilla del Carnaval.

La comercialización de los abonos para presenciar los espectáculos de la Liguilla del Concurso de Carnaval de 2026 se hará solamente en un día, informó Daecpu, con valores que van desde los $ 8.300 para ver a 24 conjuntos distribuidos en ocho jornadas, seguramente desde fines de febrero.

Daecpu venderá los abonos en su sede social

Daecpu, la institución que nuclea a los directores de los conjuntos carnavaleros, informó a El Observador que la venta se desarrollará exclusivamente el miércoles 11 de febrero, desde la hora 10 hasta las 13 y desde las 13.30 hasta las 17, en la sede social (Av. Joaquín Suárez 2944).

Todos los abonos corresponden a localidades de la platea baja del Teatro de Verano Ramón Collazo, todas numeradas y con butacas.

La venta de abonos para espectáculos de las dos ruedas iniciales y para ingresar al escenario ubicado en el Parque Rodó ya se realizó (a fines del año pasado).

Las categorías de abonos:

  • Verde - Intransferible: permite el ingreso exclusivamente del abonado, cuyo nombre figura, presentando conjuntamente con el abono su cédula de identidad.
  • Celeste - Parcialmente transferible: el abonado podrá solamente transferirlo a elección durante dos etapas de Liguilla del Carnaval.
  • Rojo - Transferible: El abonado podrá transferirlo libremente.

Los precios de los abonos:

  • Verde: sector B central $ 8.700 y sectores A y C laterales $ 7.900
  • Celeste: sector B central $ 9.100 y sectores A y C laterales $ 8.300
  • Rojo: sector B central $ 9.800 y sectores A y C laterales $ 8.900

Las formas de pago:

  • Tarjetas de débito: Visa y Maestro
  • Tarjetas de crédito: hasta 6 cuotas con Visa, Master y Oca

Desde Daecpu se informó que el personal de la institución está disponible para consultas a través del correo [email protected] y por el teléfono 2208 0289 internos 104 y 105.

Así avanza el concurso de carnaval

El concurso de carnaval comenzó el lunes 26 de enero y, salvo existan suspensiones, la primera rueda culminará el domingo 8 de febrero.

Posteriormente, se desarrollará la segunda rueda o ronda de ajustes.

Tras la última etapa de esa instancia, una vez cada elenco haya exhibido ante el jurado su espectáculo en dos oportunidades, se sabrá cuáles 24 de los 40 conjuntos avanzarán a la Liguilla del Carnaval.

Clasificarán, salvo existan empates que incremente la cantidad de elencos, 10 murgas, cuatro parodistas, cuatro comparsas, tres revistas y tres humoristas.

Tras la última fecha de la Liguilla del Carnaval se realizará la tradicional Noche de Fallos.

