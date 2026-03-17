La prueba internacional que superaron las mediciones de rating de la televisión uruguaya

Las mediciones de rating de una de las empresas que opera en Uruguay recibió una certificación externa Pexels

Las dos empresas que se encargan de las mediciones de rating en la televisión uruguaya, Exacta e Ibope, superaron una auditoría internacional que validó sus respectivos sistemas de medición de audiencia. La auditoría señaló que los datos de ambas compañías son eficaces y válidos para el mercado publicitario y para la planificación de la grilla de los canales.

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La auditoría técnica fue realizada por la empresa noruega 3M3A, y fue realizada a pedido de la CMAT (Comisión de Medición de Audiencia en TV), que está integrada por los canales de televisión uruguayos, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios, y la Cámara de Anunciantes del Uruguay.

En los últimos meses de 2025 la empresa auditora realizó una serie de estudios e investigaciones de campo, visitando algunos de los hogares que cuentan con los medidores instalados por las empresas, para corroborar el funcionamiento del sistema, el vínculo de las dos medidoras con las familias que cuentan con los dispositivos, y la validez del sistema de medición, además de analizar el diseño estadístico de las muestrass que se utilizan y la representatividad de los hogares.

A través de entrevistas y pruebas, se determinó que las dos empresas cumplen con los requisitos técnicos de CMAT y validaron sus mediciones, además de, en el caso de Ibope, ajustarse a estándares internacionales de medición de rating y plataformas de streaming.

El informe de los auditores destaca los procesos de control y validación de datos, la transparencia de las empresas, y la solidez de la infraestructura y respaldo regional con el que cuentan (tanto Exacta como Ibope son ramas locales de compañías extranjeras que operan en distintos países de Latinoamérica). También se destacó la estabilidad en los datos y los reportes de parte de los hogares que cuentan con medidores, señalando que los usuarios reportan de forma diaria, un elemento clave para medir con precisión la audiencia de programas.