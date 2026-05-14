Sorpresa en el rating: un especial da el batacazo y casi derriba a Gran Hermano

La televisión uruguaya vivió este último fin de semana uno de los episodios más sorpresivos y vibrantes en la siempre encarnizada guerra por audiencia.

En una pantalla chica que durante los últimos meses ha estado monopolizada por el arrollador éxito del reality argentino Gran Hermano y por la inquebrantable fidelidad del público hacia los noticieros centrales, Canal 12 (Teledoce) decidió apostar por la producción nacional y la música popular. El resultado fue un batacazo histórico: el Especial Lucas Sugo Sinfónico no solo lideró su franja, sino que hizo temblar el reinado absoluto de la casa más famosa de la televisión.

Según los datos revelados por la medidora Kantar Ibope Media y recogidos por Montevideo Portal, la transmisión del concierto del ídolo tacuaremboense desde el Auditorio Nacional del Sodre se transformó en un imán ineludible para las familias uruguayas.

El fenómeno "Lucas Sugo Sinfónico": un hito desde el Sodre

Emitido en el horario central del sábado por la noche, el Especial Lucas Sugo Sinfónico propuso una fusión que, a priori, resultaba un desafío ambicioso: llevar los grandes éxitos de la charanga y la música tropical uruguaya a los complejos arreglos orquestales de una sinfónica, todo enmarcado en la sala más prestigiosa del país. La respuesta del público fue inmediata y contundente.

De acuerdo a la información publicada por Montevideo Portal, el programa "se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia y logró cifras que lo posicionaron entre los programas más vistos de toda la televisión uruguaya". Los números hablan por sí solos: el show musical alcanzó los 14 puntos de rating.

image

Esta cifra astronómica para los estándares actuales de la televisión abierta sabatina significó que la emisión no solo fuera lo más visto de Canal 12 en ese día, sino que se coronó como lo más visto del canal durante todo el fin de semana y, aún más meritorio, de toda la semana, "sacándole amplia ventaja al resto de la programación de la emisora".

¿Qué pasó con Gran Hermano?

El verdadero impacto del suceso televisivo se dimensiona al observar el ranking general acumulado de la semana en la televisión uruguaya. Históricamente, los fines de semana suelen tener un encendido menor en comparación con los días hábiles, pero el magnetismo de Lucas Sugo rompió esa regla no escrita.

El especial encabezó la medición general de audiencia del sábado entre todos los canales, sin embargo, la verdadera contienda se dio en la tabla semanal. Allí, Lucas Sugo Sinfónico se ubicó en el segundo puesto absoluto de toda la TV uruguaya, quedando "apenas por detrás de Gran Hermano: Gala de eliminación, que marcó 14.04 puntos".