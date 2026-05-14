¿Quién se fue de Gran Hermano 2026?

Luego de una fugaz Placa Planta y previo abandono repentino de Yisela "Yipio" Paola Pintos , Gran Hermano 2026 ya tiene dos nuevos participantes expulsados: Grecia Colmenares y Lolo Poggio abandonaron el reality de Telefe .

La salida de la actriz venezolana y la influencer reconfiguró la casa de cara al repechaje que iniciará el domingo y permitirá el regreso de exintegrantes de la "Generación Dorada" junto a nuevos perfiles.

“Lolo, te vamos a extrañar un montón”, le gritaron mientras atravesaba la puerta rodeada de abrazos y lágrimas. “Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida”, cerró Gran Heramano.

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Con Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juanicar, Lola “Lolo” Poggio, Titi Tcherkaski y Franco Zunino disputando su permanencia en la Placa Planta, el público salvó en primer lugar al consursante de 57 años (9,6 % de votos negativos). Lo continuaron Titi (13,2 %) y Juanicar (16,1 %), quedando en la decisión final Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Zunino.

"Grecia, ya es momento de abandonar la casa. Fue un honor haberte tenido aquí, te deseo muchísima suerte y hasta pronto", destacó Gran Hermano en su mensaje de salida.

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Con la venezolana afuera, el mano a mano final quedó entre Zunino y Lolo, la hermana menor de Julieta Poggio y quien obtuvo el 42,2% de los votos negativos frente al 22,3% que sumó el participante oriundo de la localidad bonaerense de Berazaegui.

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Luego de la salida de Grecia Colmenares y Lola “Lolo” Poggio, los participantes pasaron por el confesionario para nominar.

Danelik, Tamara, Eduardo, Juanicar, Zunino y Luana son los nuevos concursantes que disputarán su permanencia en la semana 12 de Gran Hermano 2026.

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Con una placa positiva de 24 horas, desde las últimas horas de este jueves mutará hacia una negativa.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada