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Quién se fue de Gran Hermano 2026

En la semana 11, el reality de Telefe tiene una nueva eliminada.

12 de mayo de 2026 7:30 hs
GRAN HERMANO 2026

Daniela De Lucía se convirtió el lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Argentina. La participante de 45 años cayó en el versus ante Danelik Galazán.

Nacida en Tandil y autodefinida como coach, escritora y conductora, además de tener una gran presencia en redes sociales, la también panelista de televisión recibió el 52,7% de los votos negativos en el mano a mano de la placa incógnita.

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"Te amo. Jamás te olvidaré", exclamó De Lucía minutos antes de abandonar el reality de Telefe. A pedido de ella, la ahora exparticipante fue despedida con sus compañeros entonando para ella Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales.

Gran Hermano anunció una nueva placa planta

Tras la salida de Daniela De Lucía, el reality de Telefe ingresó en un nuevo desafío para el pleno de los participantes: la conformación de una nueva placa planta.

El inicio de la etapa que demarcará la semana 12 fue informada a través de un comunicado que ingresado el domingo de la mano del conductor del ciclo Santiago del Moro.

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"A partir de este momento están todos en placa planta", anunció Gran Hermano. La llamada placa planta es una modalidad especial de nominación que apunta a aquellos participantes que no logran aportar al juego.

Quiénes son los eliminados de Gran Hermano Argentina "Generación Dorada"

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía.

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