En la cuenta regresiva hacia la gala de eliminación , tres encuestas que circulan en redes sociales permiten anticipar quiénes serían los próximos dos expulsados de Gran Hermano Argentina 2026 .

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La definición de la llamada Placa Planta , que se activó el lunes tras la salida de Daniela De Lucía , se dará a conocer este miércoles, cuando el voto telefónico resuelva la permanencia de Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera en el reality de Telefe .

Lolo, Titi, Eduardo, Zunino, Juanicar y Grecia quedaron en placa: mañana se define todo Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/dTCgWL5SIb con @santiagodelmoro pic.twitter.com/qyo8cgPhM4

VIDEO | El marido de Yipio, la participante uruguaya de Gran Hermano, rompió el silencio luego del abandono de la comediante

En paralelo, Gran Hermano Argentina 2026 iniciará hoy una nueva instancia de nominación, en la que seis jugadores deberán enfrentar el veredicto del supremo. Luego, el domingo, se avanzará hacia el esperado repechaje que promete reiniciar el juego.

Gran Hermano 2026: ¿quiénes bajaron de la Placa Planta?

Los primeros participantes de Gran Hermano en bajar de la Placa Planta fueron Manu Ibero, Cinzia Francischiello, "La Bomba Tucumana" (Gladys) y Yanina Zilli. Después se sumaron Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer "Pincoya" Galvarini.

¿Quiénes son los dos nuevos eliminados de Gran Hermano 2026, según las encuestas?

Conforme al sondeo compartido por el productor y periodista de espectáculos, Federico "Fefe" Bongiorno, los próximos dos participantes de Gran Hermano 2026 en abandonar el reality de Telefe son Eduardo Carrera y Franco Zunino, con el 41% y 35%, respectivamente.

Gran Hermano 2026

Misma tendencia arrojó la encuesta de @ghtrivia_arg: con el 58% de los votos, el participante de 57 años se despediría hoy miércoles.

Gran Hermano 2026

Para @TronkOficial, la hermana de Julieta Poggio y el joven oriundo de Berazategui podrían convertirse en los próximos expulsados del reality de convivencia.