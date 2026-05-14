Día Internacional de los Museos: una guía de actividades para el mes de mayo

El próximo lunes, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos . Y los museos gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura presentaron una grilla de actividades que se extenderán a lo largo de todo el mes.

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El Día Internacional de los Museos es una iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM) , que este año invita a reflexionar sobre el rol de los museos en el contexto global bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido , continuando la tradición desde 1977 de reconocer a los museos como espacios de intercambio cultural, encuentro y diálogo .

En este marco, algunas instituciones ofrecen una serie de actividades que van desde visitas guiadas hasta recorridos por museos, exposiciones, charlas con artistas, presentaciones de libros y lecturas hasta actividades de jardinería.

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El MNAV abrirá el lunes en un horario especial, entre las 13:00 y las 20:00, y ofrece tres actividades especiales en el marco del Dia Internacional de los Museos. A las 13:00 el artista Ce Vignolo presenta su performance La vida es un flujo y reflujo, mientras que a las 15:00 la artista Guadalupe Ayala ofrecerá una visita guiada a su exposición Gema.

Después, a las 17:00, se organizará el Torneo de Trivia del acervo del museo para poner a prueba el conocimiento sobre arte uruguayo y el acervo del MNAV.

Jueves 21

18:00 - Presentación de los libros General Electric y Ensayos sobre arte de Ángel Kalenberg, a cargo del Dr. Julio María Sanguineti, Laura Malosetti y Roxana Fabius.

Museo Nacional de Antropología

Lunes 18

15:00 - Exposición artística Kuntai Ma La lucha sigue. Memoria fragmentada del pueblo charrúa con la presencia del artista visual Patricio Saavedra.

Martes 19

14:00 - Lectura de cuentos para adultos mayores. Dirigido a personas mayores de 65 años con baja visión o dificultades para la lectura. Actividad libre y gratuita con inscripción previa al WhatsApp 098 784 007.

17:00 - Taller de escritura creativa para jóvenes y adultos.

Sábado 23

10.30 - Recorridos temáticos guiados: Mes de los Museos y Mes de la Memoria que conectan con nuestra historia, identidad y patrimonio. Actividad gratuita con cupos limitados.

Martes 26

14:00 - Lectura de cuentos para adultos mayores. Dirigido a personas mayores de 65 años con baja visión o dificultades para la lectura. Actividad libre y gratuita con inscripción previa al WhatsApp 098 784 007.

17:00 - Taller de escritura creativa para jóvenes y adultos.

Museo Gurvich

14:30 - Visita mediada a las obras de José Gurvich de la Colección Permanente del museo con interpretaciones de Gabriel Peluffo, Daniela Kaplan y Diego Recoba. Entrada libre y gratuita.

Museo de Artes Decorativas

Sábado 16

12:00 - Presentación de Arsis Coral. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa.

Miércoles 27

17:00 - Presentación Libro Arte en el detalle. El Palacio Taranco y su trama ornamental. En el marco del Día del Libro, presentamos el resultado del trabajo del Grupo de Estudio en Artes Aplicadas a la Arquitectura con Valor Patrimonial. Entrada libre y gratuita.

Jueves 28

16:00 - Visita comentada a cargo de Daniela Tomeo Recorrido por el palacio, su historia y sus colecciones. Entrada libre y gratuita. Sin inscripción previa.

Viernes 29

17:00 - Cuando las cosas sonaban.

El Museo Histórico Nacional, el Museo Cabildo y el Museo de Artes Decorativas proponen una recorrida para conocer instrumentos musicales, cajas de música y otros documentos históricos que revelan cómo la música se interpretó y convivió en el espacio doméstico hace más de cien años.

La actividad comienza en el Museo Histórico Cabildo a las 16:00, continúa en el Casa Montero - Museo Romántico media hora después y culmina en el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco a las 17.30. Es una actividad gratuita con cupo limitado e inscripción previa en www.museohistorico.gub.uy.

Sábado 30

15:00 - Jóvenes clásicos: Lia Almada trío. Se presenta el trío compuesto por Lía Almada (piano y voz), Gabriel Ravera (Contrabajo) y Nazareno Ruíz (Batería). Su propuesta reúne música original que aborda el jazz contemporáneo, la improvisación libre y canciones con una búsqueda literaria de poesía libre con un tinte melancólico. Entrada libre y gratuita sin aforo.

Museo Histórico Nacional

Casa Lavalleja

Sábado 16,

16:00 - Visita a la muestra El mantel como bandera.

Casa Quinta Batlle y Ordóñez

Sábado 23

15:00 - Visita guiada: De paseo por la quinta. Exploración de casas, su mobiliario y las costumbres de quienes las habitaban en las primeras décadas de 1900.

Museo Zorrilla

Sábado 23

11:00 - Plantación colectiva. En el marco del proyecto El Jardín del Poeta, te invitamos a participar de una plantación colectiva en el patio andaluz del museo, guiada por Áreas verdes del municipio CH. Actividad para todo público. Materiales incluidos. Entrada gratuita con cupos limitados. Inscripción previa escribiendo a [email protected] . Incluir nombre y edad de cada participante.

Museo del Carnaval

Sábado 30

11:30 - Todo el año es carnaval. Caminatour por Ciudad Vieja centrado en escenarios, esquinas y anécdotas carnavalescas. La propuesta inicia en el Museo del Carnaval, recorre las calles peatonales de Ciudad Vieja y culmina en Casa Rivera con una pequeña exposición.